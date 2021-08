Dacia Sandero batte tutti: la più venduta in Europa a luglio

In concomitanza della fine di luglio sono stati calcolati i dati di vendita che ripropongono uno scenario poco incoraggiante per il settore, in lenta ripresa dopo i numerosi stop legati prima al Covid-19 e successivamente all’assenza di semiconduttori. Se da un lato le vetture endotermiche faticano a vendere, dall’altro le ibride e le elettriche registrano i loro risultati migliori proprio nel mese di luglio; mentre a giugno 2020 rappresentavano solo l’8%, ora si spingono fino al 17%. Un altro aspetto piuttosto interessante è rappresentato dalla tipologia di avuto vendute: i SUV dominano il settore con una quota superiore al 45%.

Ma quali sono le auto più vendute? La Dacia Sandero guida la classifica dei modelli più venduti dal lancio nel 2008, superando quindi anche la popolarissima Volkswagen Golf 8. Con la nuova generazione ha ottenuto un significativo +15% in Germania e +24% in Romania, con risultati simili anche in Francia e Spagna. Il secondo posto va naturalmente alla Golf 8 mentre il terzo posto alla Toyota Yaris.

Il quarto, quinto e settimo posto sono nuovamente dominati dal gruppo Volkswagen con Polo, T-Roc e T-Cross: tre vetture molto simili nell’anima e che differiscono principalmente per la loro carrozzeria. Al sesto posto entra la Hyundai Tucson, un SUV di medie dimensioni disponibile anche in motorizzazione ibrida. All’ottavo posto compare la Dacia Duster, al nono la Ford Puma e solo al decimo la Peugeot 2008.

Se la classifica delle auto endotermiche è piuttosto chiara con volumi di vendita molto vicini, in quella relativa alle ibride la differenza è decisamente più marcata. Il primo posto va alla Ford Kuga con oltre 4.200 esemplari venduti, seguita dalla Peugeot 2008 (3.039) e Volvo XC40 (2.931). Tra le elettriche, invece, svettano la Volkswagen ID.3, Renault Zoe (pronta ormai al pensionamento) e Kia Niro. Nessuna menzione riguardante Spring, la piccola elettrica di Dacia che abbiamo avuto modo di provare nelle scorse settimane; si tratta di un veicolo davvero interessante che, con i giusti incentivi, potrete pagare anche meno di 10mila euro.

Posizione Modello Unità 1 Dacia Sandero 20.446 2 Volkswagen Golf 19.425 3 Toyota Yaris 18.858 4 Volkswagen Polo 17.343 5 Volkswagen T-Roc 16.496 6 Hyundai Tucson 14.883 7 Volkswagen T-Cross 14.170 8 Dacia Duster 13.329 9 Ford Puma 13.283 10 Peugeot 2008 13.134

Posizione Modello Unità 1 Ford Kuga 4.247 2 Peugeot 3008 3.039 3 Volvo XC40 2.931