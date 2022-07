Nella splendida cornice dei monti di Champoluc abbiamo avuto modo di provare su strada le novità della famiglia Audi Q3, che oggi arriva a offrire un’amplissima varietà di motorizzazioni, carrozzerie e anche di metodi di acquisto: non a caso Q3 si è appena confermata come la best seller del marchio Audi – scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul SUV della casa tedesca.

Quando Audi ci ha raccontato di Q3, lo ha fatto andando a evidenziare quelli che sono i 3 pilastri che hanno contribuito maggiormente al successo del modello: si parte da un design muscolare e moderno, che piace molto alla clientela Audi (sensibilmente più giovane, quando si parla di Q3, rispetto a modelli concorrenti), passando per un portfolio tecnologico di altissimo livello anche grazie alla lenta ma costante diffusione dei sistemi high-tech provenienti dai modelli top di gamma della casa dei 4 anelli, e infine si giunge all’accessibilità in fase di acquisto, un aspetto che è assicurato grazie alla ricca offerta di formule finanziarie dedicate.

L’attuale versione di Audi Q3 è stata lanciata nel 2018, nel 2019 si è arricchita grazie al rilascio della variante coupè – Audi Q3 Sportback – e a quello dei due modelli ad alte prestazioni, Audi RS Q3 e Audi RS Q3 Sportback, in grado di far sognare gli appassionati di auto sportive pur mantenendo le tipiche caratteristiche di abitabilità dei SUV di questa classe.

Per quanto riguarda l’aspetto esteriore, Audi Q3 e Q3 Sportback non hanno dubbi: linee muscolose, ampie prese d’aria, griglie frontali dall’aspetto accattivante e robusto – tutti questi sono elementi che caratterizzano la famiglia Q3, che oggi si impreziosisce ancor di più grazie al pacchetto estetico ‘Identity Black’ che permette di avere diversi elementi dell’auto in colore nero lucido. In tutto questo la versione Q3 Sportback è caratterizzata ulteriormente da un tetto rastremato che confluisce nei montati posteriori, particolarmente inclinati e completati dallo spoiler sportivo.

All’interno non manca l’offerta di tecnologia, oltre che lo spazio: Audi virtual cockpit da 12,3 pollici, display touchscreen MMI da 10,1 pollici per il sistema di infotainment, volante multifunzione, sedili sportivi e regolabili elettricamente, tutti elementi che completano la dotazione di Audi Q3. Per quanto riguarda lo spazio, il bagagliaio offre 530 litri di capacità di carico, e il frazionamento 40:20:40 dello schienale del divano posteriore offre la massima flessibilità quando c’è bisogno di caricare in auto oggetti particolarmente voluminosi.

A proposito di tecnologie che arrivano “a cascata” dai modelli high-end fino a quelli un po’ più abbordabili, quasi l’intera gamma Audi Q3 è dotata di gruppi ottici Full LED: a partire dal secondo livello di allestimento, infatti, Audi ha deciso di integrare nuovi fari Full LED, per garantire la massima illuminazione in tutti i momenti, anche quelli più bui o piovosi. Grazie alla tecnologia LED, che può vantare un tempo di attivazione di 2 decimi di secondo più veloce rispetto alle lampade tradizionali, si possono ridurre gli spazi di frenata di chi ci segue fino a 6 metri.

Ad arricchire ulteriormente la gamma oggi ci pensano le varie motorizzazioni previste, tra cui troviamo 3 modelli TFSI a benzina – si parte dal 1.5 da 150 cavalli e si arriva fino al 2.0 da 245 cavalli, 3 modelli TDI a gasolio (che resta ancora, e di parecchio, la motorizzazione preferita dei clienti Audi Q3) che variano tra i 150 e i 200 cavalli, una motorizzazione plug-in hybrid a benzina da 245 cavalli e la motorizzazione ‘Audi Sport’ con il TFSI da 2.5 litri e 400 cavalli di potenza utilizzato per RS Q3 e RS Q3 Sportback. Questi motori dispongono di varie trasmissioni, tra cui troviamo il buon vecchio cambio manuale a 6 marce, o il cambio automatico Audi S Tronic a 6 o 7 rapporti a seconda della motorizzazione, il tutto con la possibilità di avere la trazione integrale Audi Quattro su quasi tutti i modelli.

Rispetto ai motori utilizzati sui modelli precedenti di Q3 sono stati fatti importanti passi avanti in tema di emissioni di CO2, con una riduzione che arriva fino al 20% grazie al sistema COD – Cylinder on Demand che spegne 2 dei 4 cilindri quando ci si muove a bassa velocità; oltre a questo, sono stati introdotti altri dettagli, come il rivestimento al plasma per le canne dei cilindri o il sistema di iniezione supplementare di carburante nel collettore di aspirazione, tutto progettato per ridurre consumi di carburante ed emissioni nell’atmosfera.

Storia a parte per la motorizzazione plug-in hybrid, introdotta da Audi nel 2021 e che oggi può vantare un motore TFSI da 1.4 litri di cilindrata in grado di produrre, quando supportato dal motore elettrico da 85 kW, una potenza complessiva di 245 cavalli e 400 Nm di coppia. Audi Q3 PHEV è in grado di percorrere fino a 49 km (WLTP) in modalità puramente elettrica grazie alla batteria agli ioni di litio da 13 kWh di capacità; il ciclo di omologazione parla di consumi medi di 62 km al litro quando si ha a disposizione anche il pieno di corrente, ma questa Q3 non disdegna neanche le prestazioni, con uno 0-100 coperto in 7,3 secondi e una velocità massima di 140 km/h raggiungibile in modalità puramente elettrica. La ricarica della batteria avviene tramite presa di corrente casalinga a 230V e impiega circa 3,5 ore.

Durante la nostra prova abbiamo avuto modo di testare il modello plug-in hybrid e siamo rimasti piacevolmente soddisfatti: esteticamente si fatica a distinguere Q3 PHEV dai modelli classicamente endotermici, bisogna accorgersi che vicino alla portiera del guidatore si trova un anomalo sportellino che nasconde la presa di ricarica, mentre una volta a bordo solo il tasto che recita ‘EV Only’ ci avvisa che ci troviamo su un’auto in grado di muoversi anche in modalità 100% elettrica. Ed è proprio quello che abbiamo fatto, testando le capacità del motore elettrico da 85 kW sulle ripide strade di montagna intorno a Champoluc: Q3 PHEV si è comportata in modo brillante, affrontando le curve senza esitazione e potendo giovare di un’accelerazione repentina, ricchissima di coppia. Il peso aggiuntivo della batteria da 13 kWh non si sente particolarmente, e l’auto mantiene la stessa agilità provata sui normali modelli a benzina.

Il pezzo forte, tra le versioni che abbiamo avuto di testare, è senza alcun dubbio Audi RS Q3: questo SUV ad alte prestazioni è spinto dal motore più volte premiato come Engine of the Year, il TFSI 2.5 a 5 cilindri in grado di erogare 400 cavalli e 480 Nm di coppia, sufficienti a coprire lo 0-100 in 4,5 secondi e a raggiungere una velocità massima, previo sblocco del software, di 280 km/h. La doppia frizione della trasmissione S tronic a 7 rapporti assicura cambiate rapide e precise, e la trazione integrale Audi Quattro incolla letteralmente all’asfalto le imponenti gomme (fino a 21 pollici) di RS Q3, supportata da sospensioni RS plus con regolazione adattiva dell’assetto. L’esemplare che abbiamo provato era dotato di classici dischi freno in acciaio, ma come optional è possibile installare dei dischi carboceramici per aumentare ulteriormente la potenza frenante. Sfrecciare per le strade di montagna intorno a Champoluc a bordo di Audi RS Q3 è stato estremamente appagante; quest’auto ha la capacità di farti sentire a tuo agio pur essendo molto potente, abbastanza pesante (sfiora i 1800 kg) e di dimensioni corpose. Il ricchissimo comparto tecnico e tecnologico che Audi è riuscita a condensare in questo SUV si traduce in un’auto incredibilmente divertente da guidare, anche su strade dove generalmente si preferirebbero auto più piccole e agili. Per non parlare del suono degli scarichi, che ad ogni accelerazione suonano una ruvida melodia che però, secondo necessità, può anche venire quasi completamente azzerata grazie alle varie modalità di guida offerte dall’auto.

Come anticipato in apertura, uno dei pilastri più importanti del successo di Audi Q3 è la facilità di acquisto, anche per una clientela più giovane e con possibilità economiche ridotte: oltre al classico acquisto tramite finanziamento, Audi offre una serie di contratti di noleggio a lungo termine molto flessibili così da venire incontro alle esigenze di quanti più clienti possibili. 5 opzioni di durata, tra i 24 e i 48 mesi, e 9 opzioni di percorrenza annuale, tra 10.000 e 50.000 km all’anno con incrementi di 5000 km, ma la vera flessibilità deriva dal fatto che il cliente ha la libertà di cambiare le sue soglie in base a nuove esigenze di vita.

Per fare un esempio concreto, 519 euro di canone mensile permettono di portarsi a casa una Audi Q3 Sportback 2.0 TDI S tronic da 150 cavalli con allestimento ‘S line’ con soglie di 36 mesi e 45.000 km all’anno, ma durante tutta la durata del contratto è possibile ridurre a 24 mesi e 20.000 km all’anno o arrivare fino a 48 mesi con 200.000 km all’anno.

Per chi invece preferisce ancora le formule di acquisto classiche, Audi Q3 parte da 36.700 euro, a cui bisogna aggiungere 3.250 euro qualora si preferisca la versione Sportback con design da coupé al posteriore. Il modello Audi Q3 PHEV, quello con la motorizzazione ibrida plug-in, parte invece da 48.000 euro. Infine, per i più esigenti e sportivi, la versione RS Q3 parte da 72.200 euro.