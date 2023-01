La casa d’aste Barrett-Jackson metterà molto presto all’asta una Ferrari F40 molto particolare, in occasione dell’asta di Scottsdale prevista tra il 21 e il 29 gennaio.

L’auto, di per sé, non ha bisogno di troppe presentazioni: la F40 è stata prodotta in poco più di 1300 esemplari tra il 1987 e il 1992 e nella sua configurazione originale era dotata di un motore V8 twin-turbo da 2.9 litri in grado di produrre fino a 478 cavalli, abbinati a un cambio manuale a 5 rapporti. Questo esemplare, come potete intravedere dalle foto, ha ben poco di originale ed è stato modificato in modo radicale, fino a portare l’auto ad avere ben 1000 cavalli di potenza.

Questo particolare esemplare di Ferrari F40 è stato inizialmente consegnato al concessionario Kroymans Automotive (Olanda) nel 1989 e da lì ha cominciato a correre nelle categorie dedicate proprio alle Ferrari, guidata da Michel Oprey e David Hart; all’epoca la carrozzeria era di un brillante color giallo, mentre oggi la bella F40 sfoggia un Grigio Nardo molto elegante. Tra le modifiche più sostanziali troviamo i nuovi serbatoi per il carburante – oltre a un estintore – e sospensioni completamente nuove, tutto pensato per supportare al meglio la potenza sprigionata dal motore V8 modificato.

A seconda delle impostazioni scelte, il twin-turbo V8 da 2.9 litri della Ferrari F40 è stato in grado di erogare tra i 700 e i 1000 cavalli, potenza che oggi è fornita da una SF90 Stradale che però necessita di un motore V8 da 4 litri supportato elettricamente; insomma, la potenza di questa F40 è assolutamente pazzesca.

Tante le modifiche anche all’interno dell’auto, tutte pensate per ridurre al minimo il peso e per rendere l’auto pronta alla pista: due sedili sportivi di colore blu, qualche pulsante e un cambio manuale, non c’è quasi nient’altro a bordo di questa F40.

L’aspetto più strano che riguarda quest’auto è il fatto che si trova nuovamente in vendita dopo soli 5 mesi dall’ultima volta che è stata acquistata: non c’è prezzo di riserva su questa Ferrari unica nel suo genere, chissà chi sarà il fortunato ad aggiudicarsela.