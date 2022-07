La Germania ha annunciato un cambio di rotta per quanto riguarda gli incentivi auto. A partire dal 2023, infatti, gli investimenti pubblici per sostenere il settore si ridurranno in modo significativo con un progressivo taglio degli aiuti per gli automobilisti che intendono acquistare un’auto elettrica. Da notare, invece, l’azzeramento delle misure di sostegno per le ibride plug-in.

Con il nuovo sistema, la Germania ridurrà gli incentivi da 6 mila euro a 4.500 euro e poi a 3 mila euro per l’acquisto di un’auto elettrica. La riduzione entrerà in vigore a partire dal 2023. Contestualmente, è prevista una riduzione anche del tetto massimo per il prezzo d’acquisto delle vetture a zero emissioni.

Dal 2024, infatti, il contributo di 3 mila euro sarà disponibile solo per le auto con prezzo inferiore a 45 mila euro. Per quanto riguarda le auto ibride plug-in, invece, il Governo tedesco ha optato per un azzeramento degli incentivi a partire dal 2023. Tale scelta è legata alla volontà di indirizzare tutti i fondi disponibili verso il settore delle auto a zero emissioni.

Da notare anche che gli incentivi auto in Germania non dureranno molto. Il Governo ha stanziato 3,4 miliardi di euro per i prossimi due anni per sostenere l’elettrificazione. Una volta esauriti i fondi disponibili, quindi, la Germania non metterà più a disposizione (salvo cambi di programma) ulteriori sostegni al settore delle quattro ruote per quanto riguarda la vendita di modelli elettrificati.

Auto elettriche e ibride sono oramai in grado di “cavarsela da sole” come confermano gli ultimi risultati ottenuti sul mercato locale dai principali modelli elettrificati.