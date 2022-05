Nella giornata di oggi, 16 maggio, si registra il via ufficiale agli incentivi auto 2022. Il nuovo programma voluto dal Governo per sostenere la diffusione di auto elettriche, ibride e di vari modelli a basso impatto ambientale prende il via da questa mattina. Dalla giornata di oggi (o al massimo nel corso della settimana, considerando possibili rallentamenti di natura burocratica) i contratti d’acquisto di nuove auto potranno beneficiare degli incentivi previsti dal Governo.

Da notare, però, che, per la prima fase di disponibilità, non ci sarà una piattaforma web per gli incentivi auto. I contratti stipulati saranno permetteranno l’accesso agli incentivi che, però, andranno richiesti dalle concessionarie quando la piattaforma sarà messa online. La data di disponibilità della nuova piattaforma da utilizzare per l’accesso all’ecobonus sarà online, molto probabilmente, dal 25 maggio.

Ricordiamo che gli incentivi auto 2022 prevedono tre fasce di emissioni. La prima comprende tutte le vetture che rientrano nella fascia 0-20 g/km. In questo caso, è possibile ottenere uno sconto sul prezzo d’acquisto di 5.000 euro di sconto in caso di rottamazione e di 3.000 euro di sconto senza rottamazione.

C’è poi la fascia21-60 g/km (per le ibride plug-in) che garantisce un ecobonus di 4.000 euro di sconto in caso di rottamazione e 2.000 euro di sconto senza rottamazione. La terza fascia, 61-135 g/km, è disponibile solo con rottamazione e garantisce uno sconto di 2.000 euro. Da notare che la rottamazione ai fini dell’ecobonus previsto dagli incentivi riguarda esclusivamente le vetture omologate Euro 4 o precedenti.

Per la prima e la terza fascia, inoltre, sono acquistabili solo i veicoli con un prezzo di 35 mila euro + IVA. Per la seconda fascia, invece, il limite al prezzo d’acquisto sale a 45 mila euro + IVA.