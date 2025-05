La Leapmotor T03 si paga 99 euro al mese

La T03 è una city car pensata per l’ambiente urbano, compatta nelle dimensioni ma ricca di dotazioni moderne, ideale per chi cerca agilità, comfort e tecnologia a un prezzo accessibile. Con un design semplice ma contemporaneo e un abitacolo sorprendentemente spazioso per la categoria, si distingue per l’elevato rapporto qualità-prezzo. È adatta a un pubblico giovane, a neopatentate o come seconda auto in famiglia, ma strizza l’occhio anche a chi desidera una vettura versatile per l’uso quotidiano con costi di esercizio contenuti. Grazie a un buon livello di infotainment e alla presenza di sistemi di assistenza alla guida di base, si propone come una valida alternativa alle city car tradizionali a benzina.

Prezzo promozionale e struttura del finanziamento

Il prezzo di listino della T03 è di 18.900 euro, cifra che include IVA e messa su strada, ma non comprende IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità. Con l’offerta promozionale attuale, la cifra scende a 15.500 euro. Il piano finanziario previsto è un leasing LeapValue con un anticipo pari a 4.844 euro. L’importo totale del credito, che comprende anche il servizio Identicar per 12 mesi del valore di 271 euro, è di 10.926,51 euro.

Il finanziamento si sviluppa su 36 mesi. Per i primi 35 mesi, l’acquirente paga rate da 99 euro, già comprensive delle spese di incasso di 3,5 euro. Alla scadenza è prevista una rata finale, denominata Valore Garantito Futuro, pari a 9.544,3 euro, anch’essa comprensiva delle spese di incasso. Gli interessi complessivi ammontano a 1.561,79 euro, mentre le spese di istruttoria sono di 395 euro e l’imposta sostitutiva iniziale ammonta a 28,3 euro. Il TAN è fisso al 4,99%, con un TAEG pari all’8,17%.

Il totale dovuto al termine del piano finanziario è di 13.037,6 euro, cifra che comprende il finanziamento della vettura, gli interessi, i costi di apertura pratica e il servizio Identicar. Non sono previste spese per l’invio del rendiconto cartaceo. Il contratto lascia alla cliente la possibilità di riscattare la vettura versando la rata finale oppure restituirla rispettando i termini stabiliti.

Riconsegna e clausole sul chilometraggio

In caso di restituzione o sostituzione della vettura al termine del contratto, il cliente dovrà versare 0,10 euro per ogni chilometro eccedente il limite massimo di 30.000 km. Questo meccanismo serve a tutelare il valore residuo garantito. L’offerta è valida solo per contratti firmati entro il 31 maggio 2025 e non è cumulabile con altre promozioni in corso.

La T03 rappresenta una soluzione interessante per chi cerca una city car elettrica ben equipaggiata, moderna e con costi di gestione contenuti. La formula LeapValue permette di accedere alla mobilità con una spesa iniziale contenuta, rate mensili leggere e flessibilità a fine contratto. La presenza di un valore residuo garantito protegge l’investimento della cliente e permette di pianificare con maggiore serenità il proprio futuro automobilistico.