Leapmotor T03 è la citycar elettrica più venduta in Italia

L'ingresso di Leapmotor sta ridisegnando il panorama della mobilità elettrica in Italia, con una crescita che sorprende. I dati di aprile 2025 raccontano di un brand che, nonostante la sua recente introduzione sul mercato italiano, ha già conquistato una significativa quota del 4,7% nel segmento delle auto elettriche (BEV). L'incremento del 76% nelle immatricolazioni rispetto al mese precedente rappresenta un segnale inequivocabile di un interesse crescente dei consumatori italiani verso questo marchio, che è riuscito a posizionarsi all'ottavo posto nella graduatoria delle vetture completamente elettriche più vendute nel Paese.

Il successo di Leapmotor si fonda sulla capacità di coniugare innovazione tecnologica e accessibilità economica, un binomio che sta convincendo sempre più acquirenti a superare le tradizionali resistenze verso la mobilità elettrica. La strategia del brand cinese, supportata dalla rete commerciale Stellantis, dimostra come sia possibile conquistare quote di mercato anche in un settore altamente competitivo come quello automobilistico italiano, tradizionalmente dominato dai marchi storici europei.

Federico Scopelliti, Country Manager di Leapmotor Italia, sottolinea l'ambizione del marchio: "È un brand giovane e ambizioso che vuole raggiungere presto le prime posizioni di vendita grazie ad una formula molto semplice: eccellenza tecnologica alla portata di tutti". La filosofia aziendale punta a democratizzare l'accesso alla mobilità elettrica avanzata, storicamente percepita come prerogativa di fasce di mercato elevate. Il supporto della rete di vendita Stellantis, con oltre 100 concessionari distribuiti capillarmente sul territorio nazionale, rappresenta un asset strategico fondamentale per consolidare la presenza del brand.

La citycar T03 si è rivelata la punta di diamante dell'offerta Leapmotor, conquistando ad aprile due primati significativi: con 224 unità immatricolate, è diventata l'auto elettrica urbana più venduta in Italia, raggiungendo una quota di mercato del 26,4% nel suo segmento. Ancora più rilevante è il fatto che si tratti del modello elettrico più scelto nel canale dei privati, dimostrando come l'approccio del brand stia convincendo anche gli acquirenti più tradizionali e non solo le flotte aziendali.

Questi risultati assumono un valore ancora più significativo considerando che Leapmotor è presente sul mercato italiano da appena sette mesi. La rapida ascesa testimonia un cambiamento nelle preferenze dei consumatori italiani, sempre più orientati verso soluzioni di mobilità sostenibile che non richiedano compromessi in termini di prestazioni e praticità quotidiana.

Il SUV elettrico C10 BEV completa l'offerta di successo del marchio, posizionandosi al quarto posto nel competitivo segmento D dei SUV elettrici. La gamma si arricchisce ulteriormente con l'introduzione della versione Range-Extended Electric Vehicle (REEV) del C10, disponibile nelle concessionarie da maggio 2025. Questa variante promette di rispondere all'ansia da autonomia, uno dei principali ostacoli all'adozione di veicoli elettrici, garantendo fino a 970 km di percorrenza combinata.

Il funzionamento del C10 REEV rappresenta un compromesso intelligente tra la mobilità elettrica pura e le esigenze di autonomia estesa: il veicolo opera principalmente in modalità elettrica, con il motore termico che interviene esclusivamente come generatore quando la carica della batteria si riduce, ricaricandola e consentendo di proseguire il viaggio senza soste forzate per la ricarica.

L'integrazione nella rete commerciale Stellantis ha fornito a Leapmotor un vantaggio competitivo non indifferente, permettendo al marchio di beneficiare di una distribuzione già consolidata e di strutture di assistenza presenti in modo capillare sul territorio. Questa collaborazione strategica dimostra come le sinergie industriali tra gruppi automobilistici possano accelerare la penetrazione di nuovi brand in mercati maturi e altamente competitivi come quello italiano.