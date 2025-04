La MG3 Hybrid+ è in promozione a 89 euro al mese

La nuova MG3 Hybrid+ si affaccia nel segmento delle compatte elettrificate con un'offerta commerciale particolarmente aggressiva, pensata per attrarre chi cerca tecnologia e sostenibilità senza sacrificare l'accessibilità economica. Il marchio britannico, oggi sotto l'egida del colosso cinese SAIC Motor, punta a conquistare una fetta significativa del mercato europeo delle auto urbane con un modello che coniuga efficienza, praticità e un prezzo di attacco competitivo.

La proposta commerciale, valida fino al 30 aprile, abbatte la barriera d'ingresso dei 19.990 euro di listino, portando il prezzo della versione Standard 1.5 a 18.140 euro. Il piano finanziario elaborato con Santander Consumer Bank prevede un anticipo di 6.500 euro seguito da 36 rate mensili di soli 89 euro, con un TAN del 6,961% e un TAEG del 9,100%. Al termine del periodo contrattuale, il cliente potrà decidere se completare l'acquisto versando la maxi rata finale di 11.994 euro, restituire l'auto o sostituirla con un nuovo modello.

Questa strategia commerciale rappresenta un chiaro segnale della volontà di MG di penetrare con decisione nel mercato europeo delle compatte, sfidando concorrenti ben più radicati con un rapporto qualità-prezzo difficilmente eguagliabile. La casa automobilistica, che ha riscoperto una seconda giovinezza sotto la proprietà cinese dopo la gloriosa storia britannica, sta rapidamente espandendo la propria rete di concessionari in Italia, puntando proprio su modelli accessibili e tecnologicamente aggiornati.

Tecnologia ibrida alla portata di tutti

La MG3 Hybrid+ non è solo accessibile economicamente, ma rappresenta anche un interessante esempio di democratizzazione della tecnologia ibrida. Il powertrain abbina un motore a benzina 1.5 con un sistema elettrificato che ottimizza consumi ed emissioni, rendendola particolarmente adatta alla mobilità urbana. L'efficienza energetica diventa così un valore accessibile anche a chi ha un budget contenuto, senza dover necessariamente optare per modelli premium dal costo proibitivo.

Il sistema di propulsione ibrido consente di muoversi nel traffico cittadino con consumi ridotti, mentre la batteria si ricarica automaticamente in fase di decelerazione e frenata, eliminando la necessità di collegare l'auto alla rete elettrica. Una soluzione pratica per chi vuole abbracciare la mobilità sostenibile senza dover affrontare le complessità infrastrutturali legate alle auto elettriche pure.

Il finanziamento prevede spese di apertura pratica di 399 euro e un costo di incasso di 4,50 euro per ciascuna rata. Per chi desidera una protezione aggiuntiva, sono disponibili servizi facoltativi come la polizza assicurativa Credit Life a 478,09 euro e il pacchetto Kasko Pneumatici e Assistenza Stradale di Nobis a 33,78 euro, non inclusi nel calcolo del TAEG. Questi costi accessori, seppur opzionali, meritano un'attenta valutazione in fase di acquisto per comprendere l'effettiva convenienza dell'offerta complessiva.

Un aspetto che merita attenzione è l'assenza, nell'esempio ufficiale, di indicazioni relative al chilometraggio massimo consentito durante il periodo di finanziamento. Questo dettaglio, spesso cruciale per chi percorre molti chilometri annui, dovrà essere verificato direttamente in concessionaria per evitare sorprese indesiderate al momento dell'eventuale restituzione del veicolo al termine del contratto.

Se confrontata con altre promozioni attualmente sul mercato, l'offerta MG si distingue per la semplicità della rata mensile, tra le più contenute del segmento. Tuttavia, va considerato che l'anticipo richiesto di 6.500 euro rappresenta circa un terzo del valore dell'auto, mentre alcuni concorrenti propongono formule a zero anticipo, seppur con rate mensili più elevate.

La MG3 Hybrid+ si inserisce in un contesto di mercato sempre più orientato verso soluzioni di mobilità sostenibile ed economicamente accessibili. Con questa offerta, MG dimostra di aver compreso le esigenze di un pubblico in cerca di alternative green a costi contenuti, proponendosi come valida alternativa alle citycar tradizionali e alle ibride di brand più blasonati ma dal prezzo decisamente superiore.