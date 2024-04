MG3 è la nuova ibrida compatta che parte da (circa) 20mila euro

La nuova MG3, una promettente utilitaria che combina stile ed efficienza, è pronta a fare il suo debutto sulle strade italiane. Conosciuta ufficialmente con il nome di MG3 Hybrid+, si presenta al pubblico in tre configurazioni distinte: Standard, Comfort e Luxury. Già dal modello base, l'auto offre una dotazione di serie allettante: climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori, telecamera per la retromarcia, un quadro strumenti digitale da 7 pollici e un ampio schermo centrale da 10,25 pollici per l'infotainment, arricchito dalla tecnologia iSMART e dal sistema di assistenza alla guida MG Pilot.

Nel dettaglio, il livello Comfort aggiunge ulteriori raffinamenti quali cerchi in lega da 16 pollici, vetri posteriori oscurati, specchietti retrovisori riscaldati e regolabili elettronicamente, un sedile del conducente regolabile in sei direzioni, bocchette di areazione per i passeggeri posteriori e un impianto audio arricchito da 6 altoparlanti.

Al vertice della gamma, l'allestimento Luxury eleva ulteriormente il livello di comfort e stile, offrendo fari LED, una telecamera con visione a 360 gradi, interni in ecopelle, sedili riscaldati, un volante multifunzione riscaldato, un sensore per la pioggia e il sistema di accesso senza chiave (Keyless).

Interessanti anche i prezzi di MG3 Hybrid+; si parte da 19.990 euro per il modello Standard, per salire rispettivamente a 21.490 e 23.490 euro per i modelli Comfort e Luxury. Prezzi che possono essere ridotti con il programma degli incentivi che al momento prevede uno sconto massimo di 2.000 euro (MG3 Hybrid+ ha un valore di emissioni di circa 100 g/km CO2).