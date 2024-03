La mitica Audi TT sta tornando in versione elettrica

Audi è attualmente immersa in una "intensa fase di concept" per il successore elettrico della sua popolare coupé sportiva, la TT, che è uscita di scena lo scorso anno. La casa automobilistica tedesca sta esplorando diverse silhouette e colonne sonore mentre progetta un sostituto per questo iconico modello.

Il nuovo veicolo elettrico, previsto per essere presentato "entro cinque o dieci anni", avrà un nome diverso dalla TT ma occuperà una posizione simile nella gamma Audi. Daniel Schuster, portavoce dell'Audi per lo sviluppo tecnico, ha dichiarato ad Autocar: "Stiamo partendo da un foglio bianco per individuare quale sia l'icona giusta. Non si tratta solo di trasformare ciò che abbiamo ora in una versione elettrica, ma di introdurre un vero e proprio nuovo punto di riferimento per la nostra gamma."

Schuster ha sottolineato l'importanza per Audi di mantenere una distinzione chiara tra le auto normali e le versioni RS, ma ha aggiunto che è essenziale avere un "icona" al vertice della gamma. Rolf Michl, CEO di Audi Sport, ha descritto lo sviluppo del successore della TT come un "compito titanico" perché l'azienda non vuole deludere i suoi clienti fedeli.

Michl ha affermato che lo sviluppo del nuovo modello non si concentrerà solo sulle dimensioni e sui concetti di design, ma dovrà adattarsi al marchio Audi e integrarsi perfettamente nel suo portafoglio. Ha anche sottolineato che la nuova vettura non cercherà di replicare esattamente l'esperienza della TT, ma offrirà qualcosa di diverso ed emozionante.

Per quanto riguarda la colonna sonora, Michl ha confermato che Audi non proverà a emulare il suono del cinque cilindri dell'ammiraglia TT RS, poiché questa era una caratteristica unica del modello precedente. Invece, l'azienda sta esplorando nuove opzioni sonore, sia all'interno che all'esterno del veicolo, tenendo conto del fatto che il silenzio è diventato sempre più importante nell'era dell'elettrificazione.

Il nuovo veicolo elettrico si distinguerà dalla TT non solo per la sua motorizzazione alternativa, ma anche per una gamma più ampia di comportamenti di guida, pur mantenendo l'agilità dinamica che caratterizza i modelli RS di Audi. Steffen Bamberger, capo dello sviluppo tecnico, ha chiarito che cercare di replicare le caratteristiche di un motore a combustione su un veicolo elettrico sarebbe troppo complicato, quindi l'azienda sta concentrando i suoi sforzi su altre sfumature sensoriali per garantire un'esperienza di guida coinvolgente e distintiva.