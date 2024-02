Due storici modelli Volkswagen torneranno grazie a Porsche

Volkswagen Scirocco e Audi TT sono due nomi che faranno riaffiorare nella mente degli appassionati molti ricordi: due auto storiche che, purtroppo, ora non sono più prodotte. Le cose però potrebbero presto cambiare, almeno secondo un report di Autocar, secondo cui le due icone potrebbero fare ritorno in versione elettrica, tutto grazie alla tecnologia di Porsche.

La precedente versione della Scirocco si basava sulla Golf GTI di quinta generazione, ma visto lo scarso successo, Volkswagen decise di toglierlo dal mercato. L’azienda starebbe tuttavia valutando alcuni progetti relativi a design, ingegneria e produzione di una nuova Scirocco elettrica, con linee ispirate alle auto degli anni ’70 e che sfrutti tecnologie già presenti in altri modelli, come Audi TT e Porsche. Secondo le indiscrezioni, dovrebbe arrivare anche una variante R a trazione integrale con doppio motore.

La nuova Scirocco dovrebbe essere basata sulla piattaforma Premium Platform Electric (PPE), sviluppata da Audi e Porsche; si tratta di una piattaforma altamente versatile, capace di ospitare lunghezze di passo, configurazioni e larghezze diverse, una caratteristiche la renderebbe ideale per il layout 2+2 di Scirocco e TT.

A livello di motorizzazioni, le indiscrezioni indicano una variante a motore singolo con 300 cavalli di potenza e una versione R con doppio motore da oltre 400 cavalli. Il design come detto dovrebbe riprendere quello di alcuni auto degli anni ’70 e Andreas Mindt, arrivato in Volkswagen nel 2023, avrebbe già messo sul piatto alcune proposte.

Se il progetto dovesse andare in porto, la nuova Scirocco potrebbe arrivare sul mercato già nel 2028, e se le cose dovessero andare bene, ci potrebbe essere spazio anche per una nuova Audi TT, anch’essa basata su piattaforma PPE e 100% elettrica. Si tratta senza dubbio di uno scenario interessante per gli amanti di questi due modelli storici, tuttavia è ancora molto presto per sapere se davvero questi progetti saranno portati avanti, o verranno accantonati.

Immagine di copertina: teddyleung