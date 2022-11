Sta per iniziare la rivoluzione elettrica di Abarth: il marchio dello Scorpione, infatti, si prepara a presentare la nuova Abarth 500 Elettrica, modello derivato dalla Fiat 500 Elettrica. Il progetto, al centro di rumor e indiscrezioni fin dal debutto del modello Fiat, è ora pronto a fare il suo debutto ufficiale in attesa dell’arrivo sul mercato in programma nel corso del 2023. Abarth sta testando da tempo la sua versione della Fiat 500 Elettrica.

La city car a zero emissioni prodotta nello stabilimento di Mirafiori diventerà ancora più estrema e sportiva, proponendo un approccio completamente inedito per il progetto, sia dal punto di vista tecnico che per quanto riguarda il design dove l’intervento di Abarth sarà, probabilmente, molto evidente.

Abarth presenterà in anteprima la sua 500 Elettrica il prossimo 22 di novembre. Il progetto rappresenta un punto di svolta per Abarth. Il brand, dopo anni di attesa, è pronto ad entrare in una nuova fase della sua storia. Nel corso dei prossimi anni, oltre alla 500 Elettrica, Abarth potrebbe realizzare diversi nuovi modelli, con la possibilità di dar vita anche a vetture sportive slegate dal marchio Fiat.

In merito al progetto della nuova 500 Elettrica firmata Abarth, per il momento, le informazioni sono molto limitate. La vettura potrebbe superare i 200 CV di potenza, almeno nella sua variante top di gamma. Da notare che Abarth potrebbe introdurre anche un nuovo logo per accompagnare il debutto del progetto. Ne sapremo di più, di certo, nel corso dei prossimi giorni. In ogni caso, il lancio commerciale del nuovo modello di casa Abarth è atteso per il prossimo anno, almeno per quanto riguarda il mercato europeo.