La nuova Alfa Romeo Junior Q4 debutta a Bruxelles

Il gruppo Stellantis si prepara a presentare numerose novità al Salone di Bruxelles, in programma dall'11 al 19 gennaio. Tra le principali attrazioni, spiccano le nuove versioni di Alfa Romeo, inclusa la serie speciale Intensa disponibile su tutta la gamma e la Junior Q4 a trazione integrale.

L'Alfa Romeo Junior Q4 rappresenta una svolta significativa per il marchio italiano. Basata sulla meccanica della Avenger 4xe, questa versione a trazione integrale monta un powertrain mild hybrid composto da un motore 1.2 turbobenzina da 136 CV e due unità elettriche da 21 kW ciascuna. La modalità Power Looping garantisce la trazione integrale anche con batteria scarica, ampliando le capacità off-road del veicolo.

Oltre ad Alfa Romeo, numerosi altri marchi del gruppo Stellantis presenteranno le loro ultime innovazioni: Leapmotor debutta con la citycar elettrica T03 e la SUV C10; Citroën espone la nuova C3 ibrida e la C3 Aircross a 7 posti; DS presenta l'ammiraglia N°8 e nuovi allestimenti per DS 3 e DS 4; Fiat porta la Grande Panda ibrida ed elettrica, la Topolino e la 600 Ibrida; Jeep mostra tre versioni della Avenger, inclusa la 4xe The North Face Edition; Lancia svela la nuova Ypsilon, anche in versione Rally4 HF; Opel presenta la Frontera e la rinnovata Grandland; Peugeot espone l'intera gamma elettrica, compresa la recente E-408

Questa ampia varietà di modelli elettrici e ibridi sottolinea l'impegno di Stellantis verso una mobilità più sostenibile, offrendo al contempo soluzioni adatte a diverse esigenze di guida e stili di vita.