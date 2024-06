La nuova Bugatti sarà ibrida con 1.800 cavalli, ma avrà ancora 16 cilindri

La prestigiosa casa automobilistica Bugatti ha concluso la produzione della sua celebre Chiron con la consegna del cinquecentesimo esemplare, segnando la fine di un'era iniziata nel 2016. L'attenzione si sposta ora verso il futuro con l'attesa presentazione della nuova hypercar di Bugatti, il cui nome non è ancora stato divulgato ma sul sito ufficiale appare la frase "Pour l’éternité" (per l'eternità).

L'erede della Chiron, che verrà svelata il 20 giugno, promette di fondere in sé lo stile inconfondibile della casa di Molsheim con nuove linea ispirate a modelli iconici come la Type 57 SC Atlantic, la Type 41 Royale e la Type 35. Queste vetture sono state prescelte per il loro significato storico rispettivamente come la più bella, la più lussuosa e la più vincente nel motorsport.

Tanta potenza ottenibile solo con carburanti speciali

La grande novità della prossima Bugatti risiede però nella suaradicalmente innovativa. La vettura sarà costruita su unache ospiterà un imponente(inedito), stimato raggiungere una potenza di. Nonostante non sia ancora chiaro se il sistema sarà mild hybrid, full hybrid o plug-in, quest'ultima opzione permetterebbe di percorrere brevi distanze in, anche se ciò comporterebbe un aumento del peso.

Pur non focalizzandosi principalmente sulla riduzione dei consumi, Bugatti prevede di offrire ai suoi clienti una pompa di benzina domestica, rivelando così l'approccio high-performance che continua a caratterizzare la filosofia del brand. Con l'avvento di questa nuova hypercar, le cui prime consegne sono attese per il 2026, si potrebbe necessitare di aggiornare la lista delle auto più veloci del mondo.

L'appuntamento è quindi fissato per il prossimo 20 giugno dove potremo finalmente conoscere tutti i dettagli di questo nuovissimo modello e, naturalmente, il suo approccio con gli e-fuel.