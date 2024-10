La nuova Ferrari F80 ha 1.200 CV e costa 3,5 milioni di euro

La Ferrari F80, nuova supercar stradale del marchio di Maranello, è stata presentata con un motore V6 turbo ibrido da 1.200 CV e un'aerodinamica all'avanguardia. Il modello, che segue la tradizione delle leggendarie GTO, F40 e LaFerrari, è in grado di generare 1.050 kg di carico verticale a 250 km/h.

La F80 rappresenta l'evoluzione tecnologica della casa automobilistica italiana, ereditando soluzioni derivate direttamente dalle competizioni degli ultimi anni. Con dimensioni imponenti di 4,84 metri di lunghezza, 2,06 di larghezza e 1,14 di altezza, la vettura vanta proporzioni drammatiche enfatizzate da una ricerca aerodinamica da primato.

L'abitacolo presenta un'innovativa configurazione "1+", con il sedile del passeggero più piccolo e arretrato rispetto a quello del pilota. Il volante, più compatto rispetto ai modelli precedenti, è dotato di tasti fisici sulle razze, sottolineando il focus sulla guida.

Tecnologia all'avanguardia

La piattaforma della F80 è basata su un'architettura multimateriale, con una combinazione di fibra di carbonio per l'abitacolo e alluminio per i sottotelai. Il peso dichiarato è di 1.525 kg. Le sospensioni attive utilizzano quattro motori elettrici, uno per ruota, garantendo prestazioni eccezionali.

Il cuore pulsante della F80 è un motore 3.0 V6 turbo che eroga 900 CV, con una potenza specifica record di 300 CV/l. Le turbine sono azionate da motorini elettrici dedicati, offrendo un'erogazione simile a quella di un motore aspirato. Il sistema ibrido comprende tre motori elettrici che contribuiscono con ulteriori 300 CV.

La Ferrari F80 genera 1.050 kg di downforce a 250 km/h

Le prestazioni della F80 sono straordinarie: 0-100 km/h in 2,15 secondi, 0-200 km/h in 5,75 secondi e una velocità massima superiore ai 350 km/h. La produzione sarà limitata a soli 799 esemplari al costo di 3,5 milioni di euro, confermando l'esclusività del modello.

La F80 si posiziona come un punto di riferimento nel segmento delle supercar, combinando tecnologia ibrida avanzata, aerodinamica sofisticata e prestazioni da record. Questa nuova Ferrari rappresenta non solo l'apice dell'ingegneria automobilistica della casa di Maranello, ma anche una visione del futuro delle auto sportive di alta gamma.