La nuova Jeep Renegade elettrica arriverà nel 2027 e sarà anche elettrica

Jeep prosegue con successo nel rinnovare la sua gamma di veicoli. Dopo il lancio del nuovo Grand Cherokee nel 2021 e l'introduzione dei modelli Wagoneer e Grand Wagoneer, la casa automobilistica si prepara al debutto sul mercato del completamente elettrico Wagoneer S previsto per la fine dell'anno. I piani futuri della compagnia, emersi durante il l'investor day di Stellantis, comprendono almeno tre nuovi SUV.

Il primo sarà una nuova versione del Jeep Renegade. Nonostante le voci iniziali di un possibile stop della produzione, il SUV subcompatto riceverà una nuova iterazione elettrica nel 2027, con un prezzo inferiore ai 25.000 dollari per la variante a batteria elettrica. Stessa sorte anche per la Compass che potrebbe vedere un corposo aggiornamento sempre nel 2027.

Jeep ha inoltre annunciato un terzo SUV, ancora senza nome, definito come "New Mainstream UV". Posizionato nel segmento D, si collocherà appena sotto il Grand Cherokee nella lineup del brand, affiancandosi ai modelli all-electric Wagoneer S e Recon, quest'ultimo in vendita negli USA dal prossimo anno.

L'obiettivo di Jeep è ambizioso: aumentare le vendite globali e posizionarsi ancora meglio nel settore delle elettriche, in particolare in quelle più compatte destinate all'utilizzo urbano. Con questi nuovi sviluppi, Jeep rafforza la sua presenza nel settore automotive, promettendo una gamma rinnovata e in crescita, puntando su innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.