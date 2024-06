Jeep Renegade e-Hybrid 2024 è in offerta con uno sconto di 7.600 euro (con incentivi)

Gli incentivi all'acquisto di auto meno inquinanti sono cruciali per incontrare le necessità degli acquirenti e ridurre il prezzo di acquisto di una nuova auto. In aggiunta a questo, servono per ridurre le emissioni di gas serra, contribuendo a combattere il cambiamento climatico. Insomma, lo ripetiamo in continuazione, ma i famosi ecobonus sono estremamente importanti e necessari per una vera transizione.

Con l'idea di abbracciare sempre più l'elettrico e, soprattutto, i veicoli elettrificati (ovvero ibridi), Jeep propone un super incentivo sulla sua intramontabile Renegade (qui la prova pre-restyling).

Il SUV compatto Jeep Renegade è una delle auto più popolari in Italia, e la sua produzione è stata estesa fino al 2025. Inoltre, Stellantis ha già annunciato una versione elettrica della Renegade prevista per il 2027, dimostrando l'importanza di questo modello per il gruppo.

Attualmente, c'è una promozione valida fino al 30 giugno per la Jeep Renegade 1.5 e-Hybrid 130CV Dct. Il prezzo di listino è di 33.100 euro, ma è possibile acquistarla a 25.500 euro, con uno sconto di 7.600 euro. La promozione prevede un pagamento di 199 euro al mese per 35 rate, un anticipo di 3.058 euro e una maxi rata finale di 20.483,05 euro.

Dettagli finanziamento :

Importo totale del credito € 25.500

Anticipo € 3.058

Durata/Numero rate finanziamento 35 mesi

Importo rata € 199 con incentivi

Maxi rata o valore futuro garantito € 20.483

Tan 6,45% - Taeg 8,18%

Interessi € 4.214

Istituto finanziario Stellantis Financial Services

Chilometraggio massimo km 30.000

L'offerta è valida fino al 30 giugno in caso di permuta e rottamazione, e/o esaurimento degli incentivi statali.