Jeep Renegade 2024: non c'è il diesel, consolatevi con il nuovo infotainment

La Jeep Renegade (qui la nostra prova dello scorso anno), bestseller con oltre 2 milioni di unità vendute in tutto il mondo, festeggia il suo decimo anniversario mentre si appresta a fare il suo ritorno sul mercato con il Model Year 2024. In questa nuova edizione, spariscono le motorizzazioni termiche "pure" a benzina e gasolio, lasciando spazio solo ai powertrain full hybrid e-Hybrid e plug-in 4xe. Attualmente sono cinque gli allestimenti disponibili, con ordini già aperti ma il listino ufficiale ancora da comunicare.

Il Model Year 2024 della Jeep Renegade offre la motorizzazione hybrid e-Hybrid da 131 CV, con il motore elettrico che assiste il termico nelle ripartenze, nelle manovre e nelle fasi di coasting. È inoltre disponibile la versione 4xe ibrida plug-in da 240 CV complessivi, con una batteria da 11,4 kWh che consente di percorrere fino a una quarantina di chilometri a zero emissioni.

La novità più significativa del nuovo modello è l'infotainment, con connettività wireless per dispositivi Android e Apple, assistente vocale Alexa e uno schermo da 10,1" con risoluzione full HD fino a 1920x1200 pixel, affiancato da un display da 10,25" per la strumentazione digitale.

L'allestimento d'accesso al listino è disponibile solo per la motorizzazione e-Hybrid e include cerchi in lega da 16", volante di nuovo design e l'infotainment aggiornato da 10,1".

Passando alla versione Latitude, troviamo di serie fari full LED anteriori e posteriori, fendinebbia, cerchi in lega da 17" e mancorrenti sul tetto. All'interno sono presenti climatizzatore automatico, abbaglianti automatici, specchietti riscaldabili e ripiegabili elettricamente, e sensori di parcheggio posteriori. La versione Phev include inoltre il pre-condizionamento dell'auto tramite app, la selezione delle modalità di guida Selec-Terrain e il cavo di ricarica Mode 3.

La Jeep Renegade Summit, allestimento intermedio, aggiunge cerchi da 18", parabrezza sbrinabile, sedili anteriori e volante riscaldati, quest'ultimo rivestito in pelle. La versione Overland è dedicata al fuoristrada più impegnativo e presenta cerchi in lega da 17", pneumatici M+S, paraurti specifici per l'off-road e calotte degli specchietti in colore nero. All'interno è presente una nuova telecamera posteriore e gli schienali della seconda fila sono frazionati 40/20/40. La Jeep Renegade Trailhawk, versione top di gamma, è progettata per il fuoristrada estremo e include protezioni sottoscocca, Selec-Terrain con modalità specifiche Sport e Rock, gancio di traino rosso e ruota di scorta 215/60R17.

I prezzi della Jeep Renegade 2024 partono da 32.900 euro per la versione E-Hybrid e da 43.900 euro per la plug-in da 190 CV, mentre la variante da 240 CV è disponibile a partire da 44.400 euro.