La nuova Macan elettrica non deluderà nessun "Porschista"

Partiamo da un presupposto quasi fondamentale per qualsiasi cliente Porsche: la nuova Macan elettrica si guida benissimo. Talmente bene da essere più precisa, coinvolgente, divertente e veloce della precedente con motore a combustione. La Macan EV si presenta come uno Suv sportivo di altissimo livello e non poteva essere altrimenti, visto l'eredità che raccoglie, soprattutto in termini commerciali. Dal 2013 al 2024, Porsche ha venduto 850 mila Macan in tutto il mondo (25 mila in italia). Sebbene le incertezze globali attorno al mondo dell'automobile elettriche, questa nuova Porsche ha la maggior parte delle carte in regola per essere anch'essa un modello di successo.

Che guida!

Grazie alla nuova piattaforma PPE (su cui Macan è costruita), l'obiettivo di Porsche è quello di mantenere intatte le caratteristiche di guida che hanno reso celebre il modello precedente, ma con un occhio di riguardo all'efficienza e alla sostenibilità. L'aspetto che più colpisce della nuova Macan elettrica è proprio la sua dinamica di guida. Nonostante il peso maggiore rispetto alla versione a benzina (siamo attorno ai 2.200 kg, 330 kg in più rispetto alla precedente), questa nuova versione si dimostra addirittura più agile e precisa.

Le quattro ruote sterzanti fanno un lavoro incredibile, contribuendo a una maneggevolezza sorprendente, con uno sterzo affilato e reattivo che trasmette un feeling da vera auto sportiva. La percorrenza in curva è straordinaria, e si ha quasi l'impressione di guidare un'automobile dal baricentro molto più basso rispetto ad un SUV. In questo senso, la nuova Macan riesce a superare le aspettative, posizionandosi come una delle auto più divertenti da guidare della sua categoria. Estremamente intuitiva e "facile", consente di togliersi ben più di qualche sfizio una volta messe le mani sul volante

La nuova Macan elettrica è un'auto estremamente divertente da guidare

Gran parte del merito è da attribuire al sistema sospensivo: l'architettura anteriore è a triangolo sovrapposto che, insieme alle sospensioni a controllo elettronico, garantiscono un comportamento dinamico eccezionale. Questa configurazione consente un controllo preciso del movimento delle ruote, migliorando la stabilità e la precisione in curva, elementi fondamentali per ottenere una guida sportiva e coinvolgente. Anche quando si "carica" l'anteriore in frenata, non si ha mai la sensazione di incertezza nell'impostare l'ingresso in curva.

Le sospensioni elettroniche, che si avvalgono della tecnologia a doppia valvola, offrono una regolazione fine degli ammortizzatori, permettendo di adattarsi rapidamente alle diverse condizioni del fondo stradale. Questo sistema rende possibile una transizione fluida tra un assetto confortevole e uno più rigido e sportivo, migliorando sia l'aderenza sia la risposta del veicolo nelle curve più impegnative. In combinazione con le quattro ruote sterzanti, la Macan elettrica riesce a mantenere un'elevata agilità.

Connessa e tecnologica

All'interno dell'abitacolo, la tecnologia gioca un ruolo da protagonista. La connettività di bordo è impeccabile, con un sistema di infotainment che utilizza Android Automotive OS e un'interfaccia semplice e intuitiva. La nuova Porsche Macan elettrica è dotata di un sistema di infotainment con uno schermo centrale da 10,9 pollici. Inoltre, anche il passeggero anteriore ha a disposizione un proprio schermo opzionale, anch'esso da 10,9 pollici, che consente di visualizzare informazioni, regolare le impostazioni del sistema di infotainment o riprodurre contenuti in streaming mentre l'auto è in movimento.

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Immagine 1 di 3

Quest'ultimo è elettrocromico e quando l'auto è in movimento una tensione elettrica impedisce al conducente di vederlo. L'abitacolo è costruito con grande cura e si vive e viaggia all'interno di un "salotto", anche per via dell'insonorizzazione che è davvero eccezionale. Merito anche di un Cx di soli 0,25, record per la categoria.

Macan 4: la versione ideale per divertirsi

Tra le due varianti disponibili durante la prova della nuova Macan elettrica - la Macan 4 e la Macan Turbo - ritengo che la 4 sia la scelta più equilibrata per la guida su strada. Quest'ultima offre una potenza di 300 kW (408 CV), che è già ampiamente sufficiente per divertirsi e mantenere un controllo ottimale della vettura. Grazie a questa potenza ben gestibile, è possibile sfruttare appieno le caratteristiche dinamiche del veicolo senza sentirsi sopraffatti dalla quantità di cavalli a disposizione.

La Macan Turbo, invece, spinge la potenza fino a 470 kW (639 CV). Sebbene questa versione sia estremamente performante, con una coppia (1.130 Nm!) e una risposta straordinarie, risulta talvolta eccessiva per l'uso quotidiano. La Turbo è pensata per chi cerca il massimo delle prestazioni su strada e in pista, ma la sua esuberanza può rendere la guida meno sfruttabile rispetto alla più bilanciata Macan 4, che permette di divertirsi maggiormente in situazioni di guida reale.

Consumi ed efficienza: il suo "tallone d'Achille"?

Nonostante le performance entusiasmanti, la nuova Macan elettrica mostra alcune incertezze in termini di efficienza. Durante i miei test, ho registrato un consumo medio tra i 23 e i 25 kWh/100 km, un valore che, seppur in linea con altri veicoli elettrici di questa categoria, potrebbe essere migliorato. Considerando la tecnologia avanzata e l'aerodinamica ottimizzata di cui dispone, mi aspettavo una maggiore efficienza energetica. Sarà importante valutare questo aspetto con una prova più approfondita, ma al momento l'efficienza sembra essere un po' il tallone d'Achille del progetto.

La capacità della batteria è di 100 kWh (circa 95 kWh utilizzabili) e può accogliere una potenza massima di ricarica pari a 270 kW grazie all'architettura a 800 Volt sulla quale è costruita. Inoltre, la Macan è in grado di "produrre" fino a 240 kW di potenza con la frenata rigenerativa. Un sistema permette di convertire l'energia cinetica in energia elettrica durante le frenate, contribuendo a ricaricare la batteria e migliorando l'efficienza complessiva del veicolo.

Purtroppo, come su tutte le Porsche elettriche, non esiste una modalità di guida "one pedal". Un peccato. Perché, specialmente sulle auto completamente elettriche, contribuisce a entrare più in confidenza con le strategie di guida elettrica.

Design: elegante ma poco audace

Il design della nuova Macan è senz'altro accattivante, ma mi aspettavo qualcosa di più innovativo. Nonostante le linee siano moderne e ben proporzionate, la somiglianza con la Porsche Taycan, soprattutto nella parte anteriore, è fin troppo evidente. Un maggiore coraggio stilistico avrebbe potuto rendere questa vettura davvero unica nel suo genere. In ogni caso, il look rimane elegante e sofisticato, in linea con gli standard Porsche.

Anche il prezzo aumenta

La nuova Porsche Macan elettrica è disponibile in quattro varianti: Macan, Macan 4, Macan 4S, Macan Turbo. Tutte arrivano con un aumento significativo dei prezzi rispetto alla precedente versione a benzina. In Italia, i prezzi partono da circa 85.000 euro per la Macan , una cifra che riflette il posizionamento premium del modello e l'introduzione della nuova tecnologia elettrica e delle avanzate caratteristiche di connettività.

La 4 costa 88 mila euro mentre la 4S parte da 94 mila euro. Per chi desidera il top di gamma, la Macan Turbo ha un prezzo che parte da circa 121.000 euro, posizionandosi come un vero SUV sportivo di lusso. Questo aumento di circa 20.000 euro rispetto alle versioni a benzina, a parità di allestimento e potenza, potrebbe risultare significativo, ma riflette l'evoluzione tecnologica e le prestazioni superiori offerte dal nuovo modello elettrico. C'è poi da considerare l'impatto degli optional che, in media, valgono tra il 20% e il 30% del valore complessivo del veicolo. Ma la personalizzazione è una questione di gusto e possibilità personali.