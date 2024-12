La nuova Subaru Forester: più bella ma sempre inarrestabile

Con 5 milioni di unità già vendute, la Forester si rinnova con una sesta generazione che punta a ridefinire gli standard Subaru, ambendo a triplicare le vendite sul mercato italiano. Un traguardo ambizioso, che Subaru intende raggiungere con una combinazione vincente: affidabilità, versatilità e un nuovo approccio estetico. La nuova Forester non è soltanto un veicolo robusto e sicuro; è anche un’auto capace di soddisfare il gusto europeo con un design più moderno, studiato per competere in un segmento sempre più competitivo. Il risultato è un SUV che, al prezzo di partenza di 41.950 euro, promette di attirare un pubblico eterogeneo, dai professionisti alle famiglie, fino agli appassionati di off-road.

Nuovo design

Per anni Subaru è stata associata a veicoli dalle linee essenziali e funzionali, ma con questa generazione di Forester il marchio giapponese ha scelto di cambiare rotta. Il restyling è evidente: il frontale è dominato da fari affusolati che si integrano armoniosamente con una striscia cromata, enfatizzando il logo centrale. Lateralmente, i passaruota esagonali e i cerchi in lega da 19" nella versione Premium sottolineano il carattere robusto del veicolo, mentre le ampie superfici vetrate migliorano la visibilità interna.

Anche il posteriore non passa inosservato: un lunotto quasi verticale e gruppi ottici integrati conferiscono un aspetto solido e moderno. Questo design più armonioso rappresenta un netto miglioramento rispetto alle generazioni precedenti, avvicinando la Forester ai gusti europei e italiani, spesso più esigenti in termini di estetica.

Salendo a bordo, la nuova Forester colpisce per la qualità percepita. Pur mantenendo un’impostazione tradizionale, gli interni offrono materiali di buona qualità e un’attenzione ai dettagli che trasmettono solidità e durata. La plancia integra un nuovo sistema multimediale con display verticale da 11,6 pollici, che sostituisce i precedenti schermi orizzontali, rendendo più immediato l’accesso alle funzioni principali.

Il quadro strumenti rimane parzialmente analogico, con indicatori a lancetta affiancati da uno schermo digitale da 4,2 pollici. Una scelta equilibrata, che unisce tradizione e modernità senza sacrificare la leggibilità. Sono stati mantenuti i comandi fisici per il climatizzatore e l’impianto audio, una scelta che molti automobilisti apprezzeranno per praticità ed ergonomia.

La Forester conferma la sua vocazione familiare grazie a un’abitabilità eccellente. I sedili, regolabili elettricamente e riscaldabili, offrono un comfort ideale anche per i viaggi più lunghi, mentre la spaziosità del divano posteriore consente a tre adulti di viaggiare comodamente.Il bagagliaio, con una capacità che varia tra 508 e 1.731 litri, rappresenta un punto di forza per chi necessita di ampio spazio di carico. La bocca di carico è larga e il portellone motorizzato facilita ulteriormente le operazioni, rendendo la Forester ideale per le famiglie o per chi pratica sport che richiedono attrezzature ingombranti.

Un mild hybrid con luci e ombre

Il cuore della nuova Forester è il motore 2.0 quattro cilindri boxer mild hybrid, abbinato a un motore elettrico da 16,7 CV e a un cambio CVT. Questo powertrain punta a migliorare l’efficienza e a ridurre le emissioni, ma le prestazioni sono lontane dall’essere entusiasmanti: l’accelerazione 0-100 km/h richiede 12,2 secondi, mentre il consumo medio dichiarato è di 12,3 km/litro. Il cambio CVT, pur aggiornato, conserva alcune criticità, tra cui il cosiddetto “effetto scooter”: in fase di accelerazione, l’aumento di giri motore risulta invasivo per l’abitacolo, penalizzando il comfort acustico. Tuttavia, la trazione integrale permanente compensa queste mancanze, offrendo prestazioni eccellenti su neve, fango e terra grazie a modalità dedicate. È proprio in queste condizioni che la Forester esprime il meglio di sé, confermandosi un SUV affidabile e versatile.

Gamma e prezzi

La nuova Forester è disponibile in quattro allestimenti – Free, Style, 4Adventure e Premium – con prezzi che variano da 41.950 a 48.450 euro. Subaru propone, fino al 31 dicembre 2024, uno sconto promozionale di 6.050 euro su tutta la gamma e una garanzia di 8 anni senza limiti di chilometraggio, un’offerta che testimonia la fiducia del marchio nella qualità dei suoi prodotti.

Con la sesta generazione della Forester, Subaru non si limita a consolidare la propria reputazione di robustezza e affidabilità, ma cerca di aprire un nuovo capitolo puntando su un design più raffinato e su una maggiore attenzione al comfort. Sebbene il powertrain mild hybrid mostri alcune lacune in termini di prestazioni, la trazione integrale permanente e la qualità costruttiva restano punti di forza ineguagliabili. La Forester si presenta così come un’opzione ideale per chi cerca un SUV che sappia affrontare con disinvoltura sia l’asfalto che i percorsi più impervi, senza rinunciare a spazio, sicurezza e comfort.