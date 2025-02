La nuova super berlina elettrica di Volvo è in arrivo

Volvo ES90, nuova ammiraglia elettrica del marchio svedese, sarà presentata ufficialmente il 5 marzo. Il modello utilizzerà due chip Nvidia Drive AGX Orin per gestire le funzionalità di guida semi-autonoma e i sistemi di sicurezza avanzati.

La nuova berlina elettrica di Volvo rappresenta un importante passo avanti nella strategia di elettrificazione del marchio. Nonostante il recente rallentamento nella transizione verso i veicoli a emissioni zero, Volvo continua a investire nello sviluppo di modelli elettrici all'avanguardia. L'ES90 si propone come uno dei veicoli più avanzati dal punto di vista tecnologico e software sul mercato.

Il cuore tecnologico dell'ES90 sarà costituito da due chip Nvidia Drive AGX Orin, che gestiranno le funzionalità di guida assistita, i sensori del veicolo e l'ottimizzazione della batteria. Questa configurazione a doppio chip rappresenta un upgrade rispetto all'attuale EX90, che ne monta solo uno. Volvo ha annunciato che aggiornerà gratuitamente anche le EX90 già in circolazione alla nuova configurazione dual-chip.

La dotazione tecnologica dell'ES90 comprenderà un sistema lidar, 5 radar, 8 telecamere e 12 sensori ultrasonici per i sistemi di sicurezza e guida autonoma. Tutto questo hardware richiede una notevole potenza di calcolo per funzionare in modo ottimale. L'utilizzo di chip avanzati come quelli di Nvidia è fondamentale per supportare le funzionalità smart e connesse delle auto moderne. In Cina, dove questo tipo di tecnologia è molto diffusa, chip simili equipaggiano già modelli come la Nio ES6 e diversi veicoli Zeekr.

Tuttavia, l'hardware potente da solo non basta. Il software deve essere all'altezza, un aspetto su cui Volvo deve ancora dimostrare di eccellere. L'esperienza con l'EX90 è stata descritta come "buggy e non rifinita" da alcuni tester. Volvo punta sugli aggiornamenti over-the-air per migliorare continuamente l'esperienza d'uso.

Dal punto di vista estetico, le prime immagini teaser mostrano una berlina dall'aspetto elegante, evoluzione naturale dell'attuale S90. Spicca il particolare trattamento dei gruppi ottici posteriori, divisi tra il lunotto e il portellone del bagagliaio, in linea con il family feeling dei SUV EX90 ed EX30.

Con l'ES90, Volvo punta a consolidare la propria posizione nel segmento premium delle berline elettriche, sfidando concorrenti come Tesla sul terreno dell'innovazione tecnologica e software. Il successo di questo modello sarà cruciale per le ambizioni di Volvo nel mercato delle auto a zero emissioni.