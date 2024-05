La prima Porsche 911 Hybrid si prepara al debutto a fine mese

Porsche si appresta a svelare una delle sue più significative trasformazioni nel suo esclusivo modello. Un'inedita Porsche 911 ibrida, con il suo motore a combustione interna affiancato da almeno un motore elettrico alimentato a batteria, sarà presentata ufficialmente in un evento online il prossimo 28 maggio.

Quest'iniziativa segna un passo importante nell'evoluzione di una delle auto sportive più iconiche al mondo, contribuendo a promuovere l'adozione dei motori elettrici nella gamma veicolare. Grazie alla loro maggior efficienza nel consumo di carburante senza compromettere la potenza, gli ibridi si sono diffusi in diverse categorie di veicoli. Sebbene Porsche già commercializzi modelli ibridi plug-in come il SUV Cayenne e-Hybrid e la berlina a quattro porte Panamera e-Hybrid, una 911 ibrida rappresenta un'altra sfida.

Pochissime auto sono così strettamente identificate con un motore a benzina come la 911, così come poche case automobilistiche sono legate a un modello specifico come Porsche lo è alla 911. Nonostante Porsche venda oggi molti più SUV che vetture sportive, la 911 rimane il pilastro della gamma. Anche i SUV Porsche Macan e Cayenne, con le loro forme sinuose e il cofano inclinato, richiamano lo stile distintivo della 911.

Non sappiamo ancora in dettaglio come sarà, ma sicuramente riuscirà a stupire ed essere velocissima

Secondo quanto dichiarato da Porsche, la 911 ibrida ha già superato più di 3 milioni di chilometri di test su piste e strade pubbliche in varie condizioni climatiche, ma i dettagli più specifici saranno rivelati solo alla fine del mese in corso. Ad esempio, non è ancora stato confermato se l'auto sarà un ibrido plug-in, un ibrido mild o una sorta di full-hybrid con il motore elettrico inserito direttamente nel cambio.

Ciò che è certo è che la 911 ibrida è significativamente più veloce dell'attuale 911 alimentata esclusivamente a benzina. Un collaudatore Porsche è riuscito a completare il famoso circuito tedesco del Nürburgring Nordschleife con la nuova ibrida in 7 minuti e 17 secondi - 8,7 secondi più velocemente rispetto a una 911 della generazione attuale. Questo tempo record suggerisce che la 911 ibrida possieda maggiore potenza grazie all'aggiunta del supporto elettrico. Il Nürburgring è noto per essere un circuito tecnico e impegnativo, il che implica che l'agilità dell'auto non sia compromessa dal peso aggiuntivo delle batterie e dei motori elettrici.

"Abbiamo più aderenza, molta più potenza e la reattività immediata dell'ibrido ad alte prestazioni è un enorme vantaggio", ha commentato l'ex pilota automobilistico e "ambasciatore del marchio" Jörg Bergmeister.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni e non ci rimane che attendere l'appuntamento di fine mese per comprendere come Porsche sposerà entrambe le tecnologie.