La super berlina di Huawei è pronta, si chiama Maextro

La Maextro S800 (sì, si chiama davvero così) una nuova berlina elettrica frutto della joint venture tra Huawei e JAC, sta per debuttare sul mercato cinese. Con i suoi 5,48 metri di lunghezza, supera concorrenti come la NIO ET9 e la Maybach Classe-S, posizionandosi nel segmento delle ammiraglie di lusso.

Huawei ha rilasciato le prime immagini ufficiali del veicolo e ha aperto i pre-ordini, senza però rivelare il prezzo definitivo. Si stima che il costo si aggirerà tra 1 e 1,5 milioni di yuan (circa 198.000 euro). La S800 sarà disponibile sia in versione completamente elettrica (BEV) che come veicolo elettrico a autonomia estesa (EREV).

La Maextro S800 ha dimensioni imponenti: 5,48 m di lunghezza, 2 m di larghezza, 1,53 m di altezza e un passo di 3,37 m. Il peso a vuoto varia da 2.731 kg per la versione BEV a 2.859 kg per la variante EREV. La versione BEV è equipaggiata con tre motori elettrici: uno da 160 kW sull'asse anteriore e due da 237,5 kW ciascuno sull'asse posteriore, per una potenza massima complessiva di 635 kW (852 CV).

L'EREV è disponibile in due configurazioni: dual motor e tri motor. La versione più potente combina i tre motori elettrici con il range extender, raggiungendo una potenza totale di 750 kW (1006 CV).

Entrambe le versioni utilizzano una batteria NMC ternaria prodotta da CATL. Mentre la capacità della batteria per la versione BEV non è stata ancora comunicata, l'EREV monta un pacco da 63,262 kWh che promette un'autonomia in modalità completamente elettrica tra i 272 e i 371 km.

Huawei ha inoltre mostrato alcune funzionalità avanzate della S800, tra cui la capacità di trovare autonomamente un caricabatterie e parcheggiare accanto ad esso, con un braccio robotico che si collega e si scollega automaticamente per la ricarica.