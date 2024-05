La rivale cinese della Citroen Ami è in arrivo, ecco com'è fatta

L'arrivo del quadriciclo elettrico cinese Jinpeng XY in Italia è previsto per questa estate, e finalmente abbiamo a disposizione dettagli più specifici su questa innovativa vettura. Grazie alle informazioni divulgate da Desner Auto, il distributore ufficiale, possiamo ora comprendere meglio i dettagli tecnici che definiscono Jinpeng XY, sebbene il prezzo rimanga ancora un mistero.

In un mercato sempre più attento alla mobilità sostenibile, Jinpeng XY si distingue come un'opzione ecologica per gli utenti più giovani, dato che sarà guidabile a partire dai 16 anni. Questo quadriciclo elettrico offrirà quattro configurazioni: City, City E-CCO, Long Range e Long Range E-CCO, ciascuna progettata per soddisfare le diverse esigenze di mobilità urbana.

Le dimensioni del veicolo saranno uniformi per tutti gli allestimenti, con una lunghezza di 2,85 metri, larghezza di 1,4 metri e altezza di 1,54 metri. In termini assoluti, si tratta di un quadriciclo leggermente più grande di Citroen Ami e Fiat Topolino, ma che punta a insediarsi ugualmente in quel settore. La differenza significativa di XY si noterà nel peso: le versioni Long Range peseranno 611 kg, mentre le versioni City saranno più leggere, arrivando a 514,5 kg. Queste differenze si traducono in autonomie e prestazioni diverse; mentre le versioni City promettono un'autonomia di 72 km, le Long Range estenderanno quella portata fino a 80 km.

La capacità di risposta del veicolo è garantita da un'adeguata capacità batteria – 6 kW/h per le versioni City e 7,68 kW/h per le Long Range – che assicura tempi di ricarica compresi tra le 6 e le 8 ore. La velocità massima, che raggiunge i 45 km/h per le City e i 65 km/h per le Long Range, dimostra l'equilibrio tra sicurezza e efficienza per un'esperienza di guida urbana eccellente.

Jinpeng XY promette un comfort non indifferente per il segmento; tutte le versioni sono equipaggiate con un sistema multimediale touch, comandi vocali, luci di posizione e anabbaglianti a LED e spazio per quattro occupanti. Per coloro che optano per le versioni E-CCO, è disponibile anche il climatizzatore. Questi comfort si uniscono a sedili imbottiti con cuciture a contrasto, e a un bagagliaio che rende il quadriciclo adatto anche per piccole gite fuori porta.

Sul fronte della sicurezza, il quadriciclo non lascia spazi a compromessi: la struttura portante è realizzata in acciaio, con barre rinforzanti che garantiscono una protezione supplementare per i passeggeri. Esteticamente, il veicolo viene offerto in cinque diverse colorazioni per la carrozzeria, consentendo una certa personalizzazione.

Sebbene il listino non sia ancora stato comunicato, sicuramente Jinpeng XY sarà compatibile con gli incentivi statali dedicati ai quadricicli elettrici.