La Subaru Forester avrà un ibrido Toyota nel 2025

La Subaru Forester full hybrid debutterà sul mercato statunitense a metà del 2025, come annunciato sul sito ufficiale dell'azienda. Questa nuova versione del popolare SUV giapponese arriverà probabilmente anche in Europa, dove c'è una forte domanda di veicoli ibridi.

Sebbene i dettagli tecnici non siano ancora stati rivelati, si sa che Toyota fornirà la tecnologia per il motore elettrico e la batteria. Questa collaborazione tra i due marchi nipponici non è una novità, come dimostra il progetto condiviso della Subaru Solterra e della Toyota bZ4X.

È probabile che la Forester Hybrid adotti un sistema simile a quello della Crosstrek Hybrid, già in vendita in Giappone. Questa configurazione prevede un motore boxer 4 cilindri da 2,5 litri abbinato a un motore elettrico, permettendo brevi tratti in modalità solo elettrica a basse velocità.

Attualmente in Europa la Forester monta un 2.0 boxer da 150 CV con sistema mild hybrid. La nuova variante full hybrid potrebbe erogare circa 160 CV come la Crosstrek, garantendo al contempo consumi inferiori. Verranno probabilmente mantenuti il cambio CVT e la trazione integrale, caratteristica distintiva del modello.

Il prezzo della Forester Hybrid potrebbe superare i 41.000 euro dell'attuale versione mild hybrid. Il lancio di questa nuova motorizzazione conferma l'impegno di Subaru nell'elettrificazione della propria gamma, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso soluzioni a basse emissioni.