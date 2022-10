Il mondo delle vernici per auto è davvero ampio e ricco di soluzioni; che si tratti dell’ultima Porsche 911 GT3 RS o della più economica auto, le opzioni da usare sono davvero illimitate. In ogni caso ci sono vernici che derivano da altri settori che vengono spesso ereditate.

I ricercatori della Purdue University sono entrati nel Guinness Book con un record per la vernice più bianca del mondo e di sempre. Questa soluzione è l’esatto opposto del Vantablack che abbiamo visto qualche tempo fa. Invece di fare quello che ha fatto Porsche con la 911, questa vernice riflette quasi tutta la luce visibile, rendendola incredibilmente luminosa.

Secondo i ricercatori di Perdue, la formula della vernice rifletterà il 98,1% della radiazione solare. Ma c’è anche un vantaggio termodinamico in questa vernice, motivo per cui è stata utilizzata sugli aeroplani, che spesso devono gestire la loro temperatura superficiale in misura maggiore rispetto alle automobili. Il colore può anche emettere più calore di quello che assorbe.

Con uno spessore di soli 150 micron, questa vernice rappresenta un “win-win” per la comunità scientifica; “non solo consente di risparmiare denaro, ma riduce il consumo di energia, che a sua volta riduce le emissioni di gas serra”, ha affermato Xiulin Ruan, professore di ingegneria meccanica e sviluppatore della vernice della Purdue. “E a differenza di altri metodi di raffreddamento, questa vernice irradia tutto il calore nello spazio profondo, che raffredda direttamente anche il nostro pianeta. È piuttosto sorprendente che una vernice possa fare tutto questo“.

I ricercatori affermano che la vernice si sta avvicinando alla produzione ora, sebbene non sia stata fornita una sequenza temporale. Arriverà sulle auto? Sicuramente, anche se è facile intuire che sarà disponibile solo sui modelli di più alta gamma se non, addirittura, da un singolo produttore. Potrebbe cambiare molto la temperatura dell’auto in estate? Già “con i bianchi attuali”, la differenza può essere di rilievo, come evidenziato in questo approfondimento.