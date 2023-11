La Volkswagen Golf più costosa di sempre è un successo, sold out in 8 minuti

Maggio 2023 è entrato a pieno titolo nei libri di storia automobilistica con l'arrivo trionfale della Volkswagen Golf R 333. Questa versione esclusiva e a tiratura limitata ha fatto il suo debutto in grande stile, conquistando il cuore degli appassionati dell'auto con un prezzo record di 76.410 euro, un importo che la posiziona come la Golf più preziosa di sempre e addirittura al di sopra della famosa Audi RS3.

L'entusiasmo intorno a questa creazione unica nel suo genere è esploso in modo epico, con tutte le 333 unità previste esaurite in soli 8 minuti dal momento in cui sono state messe in vendita. Un risultato che ha trasformato il suo lancio in un vero e proprio evento, un mix di esclusività e adrenalina che ha fatto sognare gli appassionati di auto di tutto il mondo.

Per celebrare il successo straordinario, la Volkswagen ha organizzato un evento di consegna senza precedenti per i primi 20 fortunati acquirenti. La location scelta è stata l'Autostadt di Wolfsburg, un edificio che fa da scenografia al quartier generale della casa automobilistica. L'intero momento è stato immortalato su Youtube, regalando agli spettatori la visione di 20 Golf R 333, ognuna dipinta con il vibrante colore Lime Yellow Metallic (l'unico disponibile), pronte a diventare il gioiello di collezionisti automobilistici.

Il video offre anche un'anteprima esclusiva degli scarichi Akrapovic, montati di serie per un'esperienza sonora che accompagna la potenza della Golf R 333.

Il prezzo premium di questa creatura su quattro ruote è più che giustificato, non solo dalla sua esclusività numerica ma anche dalla dotazione full optional. Tra i dettagli di lusso, proiettori a matrice di LED, cruise control adattivo, un sistema audio Harman Kardon da 480 W, cerchi in lega da 19" con design esclusivo e una serie di gadget personalizzati, tutti contraddistinti dal distintivo logo 333.

Sotto il cofano, il motore 2.0 turbo benzina da 333 CV e 420 Nm di coppia trasforma ogni accelerazione in un'esperienza straordinaria. La trazione integrale e la precisione di guida consentono di raggiungere i 100 km/h in soli 4,6 secondi, con una velocità massima che sfiora i 270 km/h.