Volkswagen Golf 8.5 restyling, ecco come cambia il nuovo modello

Volkswagen non ha ancora svelato la Golf Mk8.5 e prevede di farlo entro la fine di questo mese. Tuttavia, per accontentare i fan impazienti, ha rilasciato una serie di foto spia "ufficiali" che mostrano dettagli del restyling in alta definizione.

Le immagini di una Golf GTI del 2025 anticipano anche l'intenzione di VW di integrare ChatGPT all'interno delle proprie auto, analogamente ad altri brand che han seguito questa strada nelle scorse settimane. Le foto spia ci offrono anche uno sguardo alle novità della Golf con motore a combustione prevista negli showroom nel 2024, dimostrando che VW ha recepito le critiche sul layout interno della Mk8 attuale.

Gli interni mostrano un passaggio da un sistema di infotainment più piccolo, posizionato nella parte superiore del cruscotto, a un display più grande in stile tablet. Questo design, simile a quello presente su altre recenti auto VW come la ID.7, la rivista ID.4 e la nuova Passat e Tiguan per il mercato europeo, dovrebbe rispondere alle lamentele sulla configurazione attuale. Il display rivisto, con un'interfaccia più logica e controlli del riscaldatore più intuitivi, cerca di migliorare l'esperienza dell'utente. Inoltre, il ritorno dei pulsanti fisici sul volante, in stile vecchia scuola, dovrebbe soddisfare i fan che non erano entusiasti dei pulsanti del volante sensibili al tocco della Mk8 Golf.

Dal punto di vista estetico, VW ha apportato leggere modifiche alla Golf, con nuove luci e paraurti. I paraurti anteriori presentano nuovi elementi in tinta con la carrozzeria a forma di mazza da hockey, conferendo alla Golf un aspetto distintivo. Lo spoiler posteriore e le ruote, probabilmente gli optional da 19 pollici Estoril, conferiscono alla vettura un tocco sportivo.

Per quanto riguarda il propulsore, non sono ancora state specificate le modifiche apportate alla Mk8.5. Tuttavia, ci si aspetta che la Golf GTI continui a montare il collaudato turbo-quattro da 2,0 litri, con un possibile aumento di potenza rispetto alla versione attuale. Si ipotizza un incremento fino a 265 cavalli, in linea con altri modelli della casa.