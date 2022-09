L’interesse per le gare di lunga durata è calato drasticamente nel corso degli anni da parte dei costruttori, complice un dominio quai incontrastato da parte di Toyota e Porsche; ora, con i nuovi regolamenti che impongono una forma di ibridazione, sembra che l’interesse stia tornando e che alcuni marchi abbiano il desiderio di tornare a correre in una delle competizioni più famose di sempre.

Acura, Cadillac, BMW, Ferrari e forse anche Dodge hanno deciso di tornare e, solo di recente, anche il marchio di Sant’Agata ha espresso un forte interesse. La nuova hypercar da corsa Lamborghini gareggerà sia nella classe WEC che nella classe GTP dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e, in conformità con le normative della classe LMDh, l’auto avrà un motore a combustione interna e un sistema di recupero energetico (ERS) producendo un totale complessivo non superiore a 500 kilowatt.

Come BMW e la maggior parte degli altri concorrenti, Lamborghini ha scelto la strada del V8, con un motore a 90 gradi sviluppato dal dipartimento automobilistico interno della casa automobilistica, Squadra Corse. Come verrà sviluppata la nuova vettura? Semplice, ispirandosi alle future supercar ibride destinate all’utilizzo stradale come, la tanto vociferata, nuova Huracan.

La nuova vettura da corsa di Sant’Agata sarà in grado di raggiungere una velocità massima di oltre 300 km/h con un peso massimo di circa 1.110 kg, carburante e pilota esclusi, sempre come da regolamento. In termini di dimensioni, Lamborghini afferma che non sarà più larga di 1,98 metri, lunga di 5 metri. Gli elementi in fibra di carbonio dell’auto saranno prodotti da HP Composites e l’auto base, sarà progettata con l’assistenza di Ligier Automotive. Questo è tutto quello che Lamborghini è disposta a dirci in questo momento, ma con le nuove voci di un V8 biturbo molto potente che si fa strada nell’imminente successore di Huracan, non si può fare a meno di chiedersi come sarà davvero il modello stradale. La nuova hypercar da corsa di Lamborghini entrerà in competizione per la prima volta tra due anni, nel 2024, in entrambi i campionati sopra citati.