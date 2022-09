Lamborghini è in uno stato di transizione poiché la sua gamma sarà sempre più elettrificata; nel processo, la Huracan sarà sostituita e un nuovo rapporto afferma che il V10 lascerà la produzione per fare spazio ad un V8 di nuova concezione.

Invece di utilizzare un turbocompressore convenzionale per aumentare la potenza, si vocifera che Lamborghini adotterà un V8 elettrificato in grado di spingere fino a 7mila giri al minuto e, solo raggiunta quella soglia, entrerà in funzione il turbocompressore in linea che fornirà potenza extra fino a 10mila giri al minuto. Se fosse vero, la “nuova Huracan” potrebbe diventare una supercar estremamente “esplosiva”, capace di passare da una erogazione da aspirata a turbo in pochissimo tempo. Il rapporto, condiviso da Motortrend, afferma che oltre al turbocompressore, Lamborghini inserirà un motore elettrico assiale, inserito tra la trasmissione e il gruppo propulsivo. Una soluzione ben differente rispetto a quanto siamo abituati sino ad ora, ma sappiamo che il marchio segue in genere scelte particolari; la prima ibrida di Lamborghini, Sian FKP37, utilizza ad esempio un supercondensatore invece di una batteria per immagazzinare energia.

Come sarà la nuova Huracan? Difficile a dirsi, alcuni rapporti suggeriscono che potrebbe essere leggermente più lunga per ospitare tutti i nuovi organi di trasmissione; altri invece ipotizzano dimensioni regolari e la presenza di un sistema di ricarica plug-in che però potrebbe aggravare, e neanche di poco, il peso complessivo. Con Huracan, Lamborghini ha dimostrato di saper realizzare supercar da competizione e siamo sicuri che non saranno le batterie a fermare il progresso del marchio. In ogni caso, in aggiunta alla nuova Huracan ibrida, di cui non sappiamo ancora il nome, Lamborghini è al lavoro per sviluppare una elettrica tutto tondo che sarà probabilmente una granturismo 2+2 posti destinata a seguire le orme della precedente endotermica Estosque.