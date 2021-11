Lamborghini Veneno Roadster, uno dei pochi esemplari andrà all’asta

A quanto pare, uno dei nove esemplari della mostruosa Lamborghini Veneno Rodaster – svelata per la prima volta al Salone di Ginevra nel 2013, ideata in occasione della celebrazione del 50° anniversario della fondazione della casa di Sant’Agata Bolognese – sarà messo all’asta da Silverstone Auctions durante il Riyadh Car Show, evento che si svolgerà dal 18 al 20 novembre prossimo. La supercar Veneno – che nasce sulla base del modello Aventador – è caratterizzata da una carrozzeria particolarmente aerodinamica, disegnata dal Centro Stile. Questa peculiarità, permette al veicolo di essere estremamente stabile anche durante le alte velocità. Inoltre, il telaio monoscocca in fibra di carbonio dona alla Lamborghini Veneno un aspetto incredibilmente accattivante.

La supercar Lamborghini è equipaggiata da un motore V12 aspirato da 6,5 litri, sviluppato appositamente dai tecnici del marchio di Sant’Agata Bolognese per poter erogare una potenza di 750 CV a 8.250 giri/min e una coppia massima di 690 Nm a 5.550 giri/min. Ciò è stato possibile attraverso l’utilizzo di un sistema di aspirazione e di scarico del tutto innovativo. La Lamborghini Veneno è quindi in grado di effettuare un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e può raggiungere una velocità massima di 355 km/h. Il modello Lamborghini Veneno Rodaster, che sarà messo in vendita all’asta, è stato inizialmente acquistato dal un membro della Casa reale saudita.

Nello specifico, la supercar in questione, è contraddistinta da una carrozzeria in colore nero opaco con finiture interne di colore verde lime. Lo stesso particolare colore viene ripreso dalla striscia decorativa che percorre la parte esterna del veicolo. La Veneno, che sarà venduta dopo aver percorso appena 1.681 km – e risulta essere, quindi, in condizioni perfette – sarà l’asta Seven Concours il 25 novembre, evento organizzato in occasione di uno dei più grandi saloni dedicati al mondo dell’automobilismo del Medio Oriente. In ogni caso, per potersi appropriare di uno degli esemplari della straordinaria Lamborghini Veneno Rodaster, bisognerà sborsare – molto probabilmente – diversi milioni di euro.