Piëch Automotive, nel 2024 la prima supercar elettrica del marchio svizzero

A quanto pare, anche la Svizzera sembra essersi messa a lavoro per realizzare la prima supercar elettrica. La nuova GT sarà prodotta dalla Piëch Automotive, produttore di auto elettriche – appunto – nato nel 2017 grazie a Toni Piëch, nonché figlio di Ferdinand Piëch, il quale è stato a capo del Gruppo Volkswagen sino al 2015. Ebbene, dopo aver fatto la prima comparsa al Salone di Ginevra 2019 come concept – con il nome di Mark Zero -, l’auto del marchio svizzero sarà pronta a debuttare in Europa, Cina e USA come gran turismo. La Piëch GT è, difatti, la prima auto di tre differenti modelli (ossia un SUV e una berlina) presentati dalla casa automobilistica con sede a Zurigo. La supercar in questione, a quanto pare, ha una lunghezza di 4,43 metri, una larghezza di 1,99 metri e un’altezza di 1,25 metri.

Sembra essere evidente, quindi, che la Piëch presenta proporzioni che si avvicinano molto alla Porsche 911, mentre dal punto di vista dello stile è molto più simile a quello delle Aston Martin. Indubbiamente, l’aspetto estetico è tipico delle auto sportive con motore termico, poiché si nota immediatamente il cofano allungato, così come la grande calandra e la coda raccolta. Per quanto riguarda i fari anteriori, invece, potrebbero avere una certa somiglianza con quelli utilizzati sulle più recenti Aston Martin, a differenza dei fari posteriori la cui peculiarità è – oltre alla presenza della “C” luminosa” – una linea più semplice e pulita. Il peso della Piëch GT è di soli 1.800 kg, dunque molto più leggera rispetto ad una Porsche Taycan anche se, quest’ultima, è di dimensioni maggiori.

A quanto pare, è stato possibile raggiungere un peso così ridotto grazie alla presenza della tecnologia cosiddetta “pouch cell“. Inoltre, grazie a tale tecnologia, la supercar può trarre benefici anche dal punto di vista del raffreddamento e sui tempi necessari per la ricarica. Infatti è possibile ricaricare le batterie da 75 kWh, dell’azienda cinese Desten, dallo 0 all’80% nell’arco di soli 8 minuti avvalendosi di una colonnina a corrente continua. Inoltre, la straordinaria auto del marchio svizzero è provvista di tre motori elettrici, ognuno dei quali da 150 kW ed è in grado di erogare una potenza di 612 CV. Per quanto riguarda l’autonomia, la Piëch può garantire sino a 500 km e può effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h in 3 secondi, mentre può scattare da 0 a 200 km/h in 9 secondi. La produzione della supercar elettrica dovrebbe aver inizio nel 2024 ma, per il momento non sembrano esserci dettagli inerenti al prezzo.