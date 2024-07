Lancia Ypsilon addio, il vecchio modello esce di scena dopo i numeri da record

La "vecchia" Lancia Ypsilon saluta il mercato con numeri impressionanti: nei primi sei mesi del 2024, la storica auto ha ottenuto risultati straordinari, confermandosi come una delle protagoniste principali del settore.

Con 24.709 immatricolazioni nel primo semestre e un incremento del 3% nei volumi di vendita, Lancia ha raggiunto una quota di mercato del 2,8%, mantenendo una performance simile a quella dell'anno precedente. Questo posizionamento ha permesso alla Ypsilon di restare sul podio delle auto più vendute nel suo segmento.

Lancia Ypsilon lascia quindi il posto alla sua erede, la Nuova Lancia Ypsilon. Quest'ultima è disponibile sia in versione completamente elettrica sia ibrida, con tre diversi allestimenti e un prezzo competitivo grazie agli incentivi statali. Poche settimane fa, il nuovo modello è stato protagonista del primo evento Porte Aperte presso le 160 concessionarie.

"È un grande orgoglio", ha dichiarato Raffaele Russo, managing director di Lancia Italia, "constatare, ancora una volta, la passione e l'amore che circondano Lancia Ypsilon, un modello vincente da decenni in testa alle classifiche di vendita. I dati relativi al primo semestre del 2024 certificano un percorso glorioso e ci permettono di celebrare nel migliore dei modi un modello che ha fatto la storia delle auto cittadine in Italia. Adesso il testimone passa alla Nuova Lancia Ypsilon".

Il nuovo modello, leggermente più grande in termini di dimensioni, si presenta come una interessante alternativa: solo i prossimi mesi ci permetteranno di capire se sarà davvero in grado di seguire i numeri della precedente city-car.