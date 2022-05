Land Rover Defender 130 rappresenta un momento storico per uno dei fuoristrada più famosi al mondo: dopo essere stato completamente rinnovato nel 2020, oggi il Defender è pronto ad arrivare sul mercato in una nuova versione a passo lungo con abitacolo in grado di ospitare fino a 8 passeggeri.

La presentazione ufficiale del nuovo Land Rover Defender 130 è fissata per il prossimo 31 maggio, stesso giorno in cui la compagnia aprirà gli ordini per l’auto: sfortunatamente per ora Land Rover non ha diffuso molte immagini, e dobbiamo limitarci a immaginare come sarà il nuovo Defender, sapendo che l’interasse sarà di 3,3 metri – facilmente calcolabile dal nome del modello, dove “130” indica la misura in pollici del passo dell’auto.

In una nota ufficiale diffusa da Land Rover si parla della disposizione dei sedili del nuovo Defender: stando a quanto comunicato, gli 8 posti saranno suddivisi in 2-3-3 su 3 file, andando a occupare gran parte della parte posteriore dell’auto normalmente adibita a bagagliaio.

Come anticipato, sappiamo ben poco di quella che sarà la dotazione del nuovo Land Rover Defender 130, ma senza dubbio il marchio inglese opterà per le motorizzazioni più potenti e moderne a sua disposizione, tra cui avremo sicuramente modelli ibridi, anche di tipo plug-in, e magari anche il potente V8.

Land Rover Defender 130 andrà ad arricchire una gamma di veicoli che ad oggi è composta da altre 4 versioni, due a passo corto e due a passo lungo, rispettivamente a 3 e 5 porte; qualche settimana fa abbiamo avuto occasione di testare il Defender 90 e ne siamo rimasti piacevolmente impressionati, nonostante qualche dettaglio che la rende ancora migliorabile – cliccate su questo link per leggere la nostra prova del Land Rover Defender 90 spinto dal motore V6 diesel da 3.0 litri di cilindrata da 200 cavalli di potenza e ben 500 Nm di coppia.