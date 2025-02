Le Audi del prossimo futuro saranno più esclusive

Audi, il noto marchio automobilistico tedesco, sta pianificando di espandere la propria offerta nel segmento del lusso. L'azienda mira a offrire veicoli ancora più esclusivi e prestigiosi, puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità delle vendite.

Secondo quanto dichiarato da Jose Miguel Aparicio, responsabile di Audi UK, il marchio sta "aumentando il prestigio, la desiderabilità e la percezione del brand". Questa strategia si tradurrà in un'evoluzione verso l'alto della gamma Audi, con modelli più lussuosi che potrebbero sostituire le attuali A8 e Q7/Q8.

Tra i potenziali nuovi modelli, spiccano i concept Grandsphere e Urbansphere, che potrebbero concretizzarsi in versioni di produzione. Questi veicoli rappresenterebbero un salto di qualità significativo per Audi nel segmento premium, senza però arrivare a competere direttamente con marchi ultra-lusso come Bentley.

La mossa di Audi si inserisce in un contesto più ampio di riposizionamento del brand. L'arrivo dei nuovi modelli A6, Q5 e Q6 segna già un innalzamento del "centro di gravità" in termini di prezzo. Aparicio ha spiegato che "il numero di clienti nei segmenti C e D che vogliamo avvicinare sta aumentando", sottolineando la necessità di "creare questa attrazione e desiderio per il marchio".

Per giustificare l'aumento dei prezzi e il posizionamento più alto, Audi punta su due fattori chiave: innovazione di prodotto con veicoli all'avanguardia tecnologica e stilistica ed esperienza cliente premium con servizi e assistenza di alto livello

Questo approccio permetterà ad Audi di differenziarsi sia dai marchi più accessibili del gruppo Volkswagen, sia dai brand ultra-lusso come Bentley, occupando una fascia intermedia del mercato premium.

Un esempio concreto di questa strategia è rappresentato dalla prossima generazione dell'Audi A8. L'attuale modello, in commercio dal 2017, dovrebbe essere sostituito da una berlina completamente elettrica ispirata al concept Grandsphere. Inizialmente previsto per il 2024, il lancio potrebbe essere posticipato di qualche anno, anche grazie alle buone vendite dell'A8 attuale, soprattutto in Cina.

La nuova A8 elettrica rappresenterà un banco di prova importante per valutare la capacità di Audi di competere in una fascia di mercato ancora più elevata, offrendo tecnologie all'avanguardia e un livello di lusso superiore.