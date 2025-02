Le future BMW avranno 4 motori elettrici

BMW presenterà entro fine anno la prima auto elettrica basata sulla nuova piattaforma Neue Klasse, che introdurrà tecnologie innovative per migliorare efficienza e prestazioni. La casa automobilistica tedesca ha svelato alcuni dettagli tecnici durante un evento presso lo stabilimento di Landshut.

La nuova piattaforma Neue Klasse segna un importante passo avanti per BMW nel campo della mobilità elettrica. Le principali novità riguardano batterie e motori, con soluzioni all'avanguardia per aumentare autonomia, efficienza e velocità di ricarica.

BMW passerà dalle attuali celle prismatiche a nuove celle cilindriche di sesta generazione. Saranno disponibili in due formati: celle 4695 (46 mm di diametro, 95 mm di altezza) per berline e sportive. Celle 46120 (46 mm di diametro, 120 mm di altezza) per SUV e vetture più grandi.

Le nuove batterie avranno un'architettura cell-to-pack, senza moduli intermedi, per ridurre peso e aumentare la densità energetica. I miglioramenti attesi sono significativi: BMW stima che con 10 minuti di ricarica si potranno percorrere fino a 300 km. Inoltre, i costi di produzione delle batterie saranno dimezzati e le emissioni di CO2 ridotte.

Le vetture Neue Klasse adotteranno un nuovo modulo chiamato BMW Energy Master, che integra in un unico blocco il passaggio da 400 a 800 volt, l'impianto di raffreddamento, l'alimentazione del sistema elettrico di bordoe l'unità di controllo. Questo componente, progettato internamente, gestirà anche diagnostica e monitoraggio della batteria.

BMW utilizzerà due tipi di motori elettrici: EESM (motore sincrono a eccitazione esterna) al retrotreno; ASM (motore asincrono) all'avantreno, per i modelli a trazione integrale. I motori posteriori avranno un sistema per variare il rapporto di trasmissione in base alla velocità. Le prestazioni miglioreranno con minori perdite (-40%), costi (-20%) e peso (-10%).

La prima auto Neue Klasse, un SUV elettrico delle dimensioni dell'attuale X3, entrerà in produzione ad agosto e sarà presentata entro fine anno. Seguirà nel 2026 una berlina elettrica del segmento della Serie 3. La nuova piattaforma includerà anche ricarica bidirezionale e avanzati sistemi di infotainment e assistenza alla guida. BMW fornirà ulteriori dettagli tecnici nei prossimi mesi, in vista del debutto di questa innovativa gamma di veicoli elettrici.