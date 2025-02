Le Mercedes Classe C e GLC elettriche arrivano nel 2026

Mercedes-Benz si prepara a un importante rinnovamento della sua gamma nel 2025, con il lancio di diversi modelli chiave. La Classe S riceverà un restyling di metà carriera, mentre debutteranno le prime versioni elettriche di Classe C e GLC. A marzo verrà presentata a Roma la nuova generazione della CLA.

Il 2025 si prospetta come un anno cruciale per Mercedes nella sua strategia di elettrificazione e aggiornamento dei modelli di punta. L'obiettivo è risollevare le vendite dopo il calo registrato nel 2024, come dichiarato dall'amministratore delegato Ola Källenius.

Il rinnovamento partirà a marzo con il debutto della nuova CLA a Roma, disponibile sia in versione termica che elettrica. Sviluppata in collaborazione con Geely, la berlina compatta rappresenterà un importante passo verso l'elettrificazione della gamma.

Nei mesi successivi arriverà il restyling della Classe S, ammiraglia del marchio, con aggiornamenti estetici e tecnologici. Ma la vera novità saranno le prime versioni 100% elettriche di due bestseller come Classe C e GLC, previste tra fine 2025 e inizio 2026.

Anche la divisione sportiva AMG ha in programma il lancio di nuovi modelli elettrificati ad alte prestazioni, tra cui una berlina che sostituirà la GT Coupé 4 porte e un grande SUV. L'obiettivo è allargare l'offerta di veicoli elettrici pur mantenendo alcune opzioni con motori termici elettrificati.

Con questo ambizioso piano di rinnovamento, Mercedes punta a riconquistare quote di mercato e consolidare la sua posizione nel segmento premium, puntando forte sull'elettrificazione ma senza abbandonare del tutto le motorizzazioni tradizionali.