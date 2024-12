Le nuove regole per i monopattini sono già nel caos

L'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, prevista per il 14 dicembre 2024, porta con sé importanti novità per i monopattini elettrici, ma l'attuazione di alcune norme chiave è in ritardo. Le nuove regole su targa e assicurazione obbligatoria per i monopattini non potranno essere applicate immediatamente a causa della mancanza dei necessari decreti attuativi.

Il ritardo nell'implementazione di queste norme crea incertezza per gli utenti dei monopattini elettrici e solleva dubbi sulla tempistica effettiva di applicazione delle nuove regole. La situazione è particolarmente complessa per quanto riguarda l'obbligo di assicurazione, che si scontra con una sentenza della Corte di Giustizia Europea.

L'introduzione della targa obbligatoria per i monopattini elettrici è una delle novità più significative del nuovo Codice della Strada. Tuttavia, la sua implementazione richiederà diversi mesi. Luigi Altamura, comandante della Polizia Municipale di Verona, ha dichiarato:"serviranno sei mesi perché scatti l'obbligo di targa e assicurazione per i monopattini. Serve infatti un decreto." La targa sarà un contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il costo e le modalità di richiesta non sono ancora stati definiti.

L'obbligo di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per i monopattini elettrici presenta ulteriori complicazioni. La norma italiana si scontra con una sentenza della Corte di Giustizia Europea, secondo cui i veicoli con limite di velocità entro i 20 km/h non sono soggetti all'obbligo assicurativo. Questo conflitto normativo potrebbe portare all'annullamento dell'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici se non si troverà un compromesso. Il commissario capo della Polizia di Stato Renzo Lenti ha confermato: "la targa, come abbiamo visto, ha dei tempi più lunghi perché servono dei decreti attuativi."

Nonostante i ritardi su targa e assicurazione, altre norme del nuovo Codice della Strada entreranno in vigore dal 14 dicembre 2024. Queste includono: obbligo del casco per i conducenti di monopattini elettrici, installazione obbligatoria di freni e frecce direzionali sui monopattini, introduzione dell'alcolock, un dispositivo che impedisce l'avvio del veicolo in caso di tasso alcolemico elevato del conducente.

L'implementazione di queste misure mira a migliorare la sicurezza stradale e regolamentare l'uso dei mezzi di micromobilità elettrica, sempre più diffusi nelle città italiane. In attesa dei decreti attuativi, gli utenti dei monopattini elettrici dovranno rimanere aggiornati sugli sviluppi normativi per comprendere quando e come adeguarsi alle nuove disposizioni. Nel frattempo, è consigliabile seguire le regole già in vigore e adottare comportamenti prudenti per garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.