Con un prezzo di partenza di circa 54mila euro, la Tesla Model 3 è una delle elettriche più vendute su scala mondiale, complice l’elevato livello di tecnologia a bordo, le ottime prestazioni e l’autonomia quasi ormai indiscutibile. Nel corso dei mesi passati abbiamo assistito all’arrivo di numerosi modelli dalla Cina e non che hanno tentato di “spodestare” il dominio di casa Musk con, tuttavia, scarso successo.

Una nuova soluzione arriva ora nuovamente dalla Cina con il nome di Leapmotor C01; si tratta di una berlina piuttosto elegante dotata di un propulsore da 542 cavalli che le consente di bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in poco meno di 4 secondi. Leapmotor ha dichiarato che la C01 sarà presto disponibile sul mercato ad una cifra di 180mila Yuan, circa 25mila euro al cambio attuale, rendendola di fatto più economica di numerose soluzioni. Arriverà in Europa? Difficile a dirsi, ma crediamo che possa essere un vero peccato considerate le specifiche dichiarate su carta dal costruttore.

Secondo quanto riportato, Leapmotor C01 vanta un pacco batteria da 90 kWh in grado di garantire un’autonomia di oltre 600 km: un valore decisamente importante. Cinque gli allestimenti disponibili, con il modello base capace di coprire un massimo di 450 km con un singolo pieno. Ricordiamo in merito a questi valori, che in Cina è in vigore il ciclo di omologazione CLTC che rappresenta la soluzione cinese al “nostro” WLTP; sebbene non ci sia un’ufficiale correlazione tra i due cicli, alcuni report indicano il ciclo CLTC più affidabile del precedente NEDC e quindi meno conservativo.

Tra gli aspetti più importanti di C01 è doveroso segnalare anche la sezione elettrica è stata progettata per percorrere oltre 900mila km senza una particolare manutenzione, a riprova che le vetture elettriche possono supportare chilometraggi ben superiori delle controparti endotermiche. C01 non è una vettura che entusiasma solamente per i suoi numeri, anche l’abitacolo nasconde soluzioni piuttosto interessanti come un elevato livello di tecnologia, un sistema di infotainment avanzato alimentato da un chip Qualcomm 8155 e sistemi di guida autonoma.

Come accennato, non è chiaro se arriverà mai in Europa ma la speranza è sempre l’ultima a morire soprattutto considerato il prezzo di vendita in Cina. Di seguito vi riportiamo alcune immagini di questa strana berlina che, oltre a strizzare l’occhio a Model 3, sembra ereditare elementi stilistici da tutte le più sofisticate proposte elettriche disponibili.