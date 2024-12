Leapmotor C10: il SUV cinese sarà anche ibrido

La Leapmotor C10 REEV, versione con range extender del SUV compatto cinese, sarà presentata al Salone di Bruxelles 2025 dal 10 al 19 gennaio. Il sistema promette un'autonomia complessiva di 950 km, combinando i vantaggi della trazione elettrica con la flessibilità di un motore a combustione.

La C10 REEV rappresenta un importante passo avanti per Leapmotor nel mercato europeo dei veicoli elettrici. Questo modello si distingue per la sua tecnologia ibrida avanzata, che potrebbe attrarre consumatori preoccupati dall'autonomia limitata dei veicoli puramente elettrici.

Il cuore del sistema è un motore elettrico da 158 kW (215 CV), leggermente meno potente rispetto alla versione full electric. La batteria ha una capacità di 28,4 kWh, garantendo 145 km di autonomia in modalità elettrica secondo il ciclo WLTP. Il vero punto di forza è il motore a combustione interna da 1,5 litri che funge da generatore, estendendo significativamente l'autonomia del veicolo.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Una caratteristica distintiva della C10 REEV è la possibilità di ricaricare le batterie non solo tramite il motore termico, ma anche attraverso wallbox o colonnine, con una potenza massima di 65 kW in corrente continua. Secondo l'azienda, questo permette di ripristinare il 50% dell'autonomia in soli 18 minuti. Leapmotor ha confermato che la C10 REEV sarà presto disponibile in Italia, anche se i prezzi non sono ancora stati annunciati. Come riferimento, la versione puramente elettrica C10 Style ha un prezzo di partenza di 36.400 euro.

L'introduzione di questo modello sul mercato europeo potrebbe segnare un momento significativo per Leapmotor, posizionando il marchio cinese come un serio concorrente nel segmento dei SUV elettrici con tecnologia range extender. La combinazione di un'ampia autonomia e la flessibilità di ricarica potrebbe attrarre consumatori che cercano un'alternativa pratica ai veicoli convenzionali.