Lifan E4, nuovo scooter elettrico in arrivo sulle nostre strade

Il produttore cinese di scooter Lifan sta per portare sul mercato italiano il nuovo scooter elettrico Lifan E4, in seguito a un processo di progettazione avvenuto proprio qui nel Bel Paese, durante il quale si è studiata la miglior soluzione di mobilità per le necessità del mercato europeo.

Dallo stile estetico fino alla praticità, tutto è stato ben progettato sul Lifan E4, che sarà proposto in 3 varianti: per i più giovani, abbiamo un primo scooter E4 con motore da 1900W di potenza, con una velocità massima di 45 chilometri orari per muoversi comodamente in città. Questo modello viene poi declinato in due versioni, una con singola batteria, e una con batteria doppia. Infine il terzo modello previsto è quello che rientra nella categoria L3e, dato che ha un motore da 4750W di potenza e una velocità massima di 70 chilometri orari.

I motori elettrici da ruota sono forniti da Bosch su specifiche di Lifan, mentre le batterie Greenway installate sono di tipo agli ioni di litio, con celle prodotte da LG. I tempi di ricarica sono di circa 3 ore e 30 per la carica completa di una batteria, un tempo perfetto per ricaricare mentre si è al lavoro o a scuola. Il modello da 1900W di potenza e doppia batteria dovrebbe sfiorare i 160 km di autonomia.

La dotazione è più ricca sul modello più potente, dove troviamo un display di tipo TFT con connettività Bluetooth mentre sulle altre due versioni dello scooter elettrico c’è un normale display digitale a LED; lo scooter può operare in 3 modalità di guida differenti chiamate Eco, Dynamic e Sport.

Il tutto è montato su un telaio in acciaio, con un forcellone posteriore in lega di alluminio ammortizzato da una doppia sospensione posteriore a gas, mentre all’anteriore troviamo una forcella da 80mm. I cerchi sono da 12 pollici, con dischi freno davanti e dietro, mentre su tutte le varianti del E4 troviamo luci e indicatori di direzione a LED.

Il prezzo del nuovo scooter elettrico Lifan E4 parte da 2390 € per il modello da 1900W a singola batteria, sale a 2990 € per il modello a doppia batteria, e arriva fino a 4290 € per il modello da 4750W di potenza.