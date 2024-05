Londra rivoluziona i trasporti, l'autobus a due piani è elettrico con batterie BYD

BYD, un noto costruttore cinese che abbiamo anche assaggiato nelle nostre prove, sta espandendo il suo raggio di azione nel settore dei trasporti con l'introduzione del BD11, un innovativo autobus elettrico a due piani. Presentato recentemente al London Bus Museum, questo mezzo è destinato a debuttare sulle strade di Londra entro la fine dell'anno. Il BD11 rappresenta una moderna rivisitazione delle tradizionali icone della mobilità inglese, completamente rinnovate in chiave ecosostenibile.

BD11 utilizza le Blade Battery prodotte da BYD, già impiegate nelle automobili del brand sia in Cina che in Europa. Questi accumulatori sono stati specificamente adattati per l'uso negli autobus a due piani, migliorandone l'autonomia e la velocità di ricarica, sebbene i dati ufficiali non siano ancora stati divulgati. Con una capacità di 532 kWh, il pacco batterie permette al bus di trasportare fino a 90 passeggeri. Il sistema di ricarica del BD11 è particolarmente avanzato, possedendo tre porte di ricarica e la capacità di utilizzare un pantografo per accelerare la ricarica fino a un massimo di 500 kW, completando il ciclo in circa due ore.

Oltre ad essere eccezionalmente efficiente dal punto di vista energetico, con i suoi due motori elettrici da 150 kW ciascuno che offrono una coppia di 600 Nm e un'efficienza del 95,5%, BD11 è parte di una strategia più ampia. Secondo Frank Thorpe, direttore della flotta commerciale BYD UK, questo mezzo avrà un ruolo cruciale nel ridurre l'inquinamento atmosferico a Londra e contribuirà significativamente agli obiettivi di neutralità carbonica del Regno Unito. Allo stesso tempo, BYD prevede di vendere versioni del BD11 anche al di fuori del Regno Unito, segnando l'inizio di un impegno globale verso un trasporto pubblico più sostenibile.

Con il lancio del BD11, BYD dimostra il suo impegno non solo nel mercato automobilistico ma anche in quello dei trasporti pubblici, puntando a una mobilità più pulita e sostenibile a livello globale.