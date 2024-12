Lotus ha realizzato 12 Emira in edizione limitata

Lotus ha presentato una serie limitata di Emira, ispirata al patrimonio racing del marchio, con cinque livree esclusive. Ogni design sarà prodotto in soli 12 esemplari, destinati a 12 mercati europei selezionati. Il numero 12 omaggia il leggendario pilota Ayrton Senna e il suo numero di gara durante gli anni in Lotus.

Questa collezione esclusiva segna l'inizio di una nuova era per Lotus, anticipando il programma di personalizzazione "Chapman Bespoke" previsto per il 2025. Le nuove Emira Limited Edition si basano sulla versione First Edition con motore quattro cilindri AMG, lanciata all'inizio del 2024, e si distinguono per dettagli esterni unici realizzati direttamente nello stabilimento di Hethel, Regno Unito.

Ogni Emira Limited Edition presenta una livrea ispirata a iconiche vetture di Formula 1 Lotus: Emira Type 99T: Giallo acceso con accenti blu, omaggio alla F1 guidata da Senna nel 1987. Emira Type 97T: Grigio scuro con dettagli dorati, celebra la prima vittoria di Senna in F1 nel 1985. Emira Type 86: Blu con strisce rosse e argento, ispirata al rivoluzionario doppio telaio del 1980. Emira Type 78: Grigio scuro e oro, ricorda la pionieristica vettura a effetto suolo del 1977. Emira Type 25: Verde scuro con strisce gialle, omaggio alla leggendaria F1 di Jim Clark del 1963.

Le Emira Limited Edition sono caratterizzate da verniciature personalizzate, loghi Lotus in nero e targhette "Emira Limited 1/12" sui montanti B e sulla plancia. Alcune livree presentano anche un richiamo visivo al numero 12, in onore di Senna.

A partire dal 2025, il programma "Chapman Bespoke" permetterà ai clienti europei di personalizzare ulteriormente la propria Emira Limited e altri modelli Lotus, sia per gli esterni che per gli interni. Le Emira Limited Edition sono ora ordinabili presso i concessionari Lotus in 12 Paesi europei: Svizzera, Italia, Austria, Spagna, Lussemburgo, Francia, Svezia, Norvegia, Belgio, Paesi Bassi, Germania e Danimarca.

In Italia, i prezzi partono da 111.000€, variando a seconda del modello scelto. Questa serie limitata non solo celebra il ricco patrimonio racing di Lotus, ma anticipa anche una nuova era di personalizzazione per il marchio britannico, offrendo ai collezionisti e agli appassionati l'opportunità di possedere un pezzo unico di storia automobilistica.