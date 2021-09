Lucid Air, la berlina elettrica da oltre 800 km entra in produzione

La start-up di veicoli elettrici Lucid, con sede in California, ha avviato la produzione della berlina elettrica Air; una vettura decisamente interessante, sia per la potenza elevata sia per l’autonomia dichiarata dal produttore. Le prime auto disponibili arriveranno a ottobre, saranno in tiratura limitata e acquistabili solo nell’allestimento “Dream Edition”. Seguiranno le varianti Grand Touring, Touring e Air Pure, e Lucid a questo proposito ha dichiarato di aver già ricevuto 13.000 prenotazioni.

Il modello atteso al debutto ufficiale è considerato, al momento, come “l’auto di lusso più aerodinamica al mondo”, con un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,21 – 0,01 in meno rispetto alla nuova Mercedes-Benz Classe S. La velocità massima è stimata a circa 400 km/h e garantirà, di fatto, il premio di berlina elettrica in produzione più veloce di sempre. Lucid ha precisato che Air può coprire lo sprint del quarto di miglio in appena 9,9 secondi, diventando così la prima berlina elettrica a rompere la barriera dei 10 secondi. Dream Edition è l’allestimento più prestazionale come facilmente intuibile dal nome; grazie ai suoi 1.065 cavalli, si attende uno scatto da 0 a 100 in appena 2,5 secondi e un’autonomia di 836 km (520 miglia nel ciclo EPA).

L’efficienza aerodinamica è stata raggiunta adottando anche una silhouette slanciata, sbalzi ridotti e linee morbide. L’abitacolo, invece, è stato progettato per offrire una “sensazione leggera e ariosa”, con montanti dei finestrini sottili e tetto in vetro. Cinque posti sono di serie, ma la panca posteriore può essere sostituita con due sedie in stile “executive” come aggiornamento opzionale. Progettata curando approfonditamente il concetto di spazio, l’interno è dominato da uno schermo curvo da 34 pollici con risoluzione 5K: un valore decisamente elevato e superiore a qualsiasi sistema di infotainment convenzionale.

Lucid afferma che il sistema avanzato di assistenza alla guida (ADAS) di Air è “una piattaforma unica nel suo genere”; prevede 32 sensori individuali che coprono visione, radar e ultrasuoni, un sensore Lidar ad alta risoluzione e un software di mappatura avanzato ad alta definizione per offrire funzionalità autonome di livello due e tre. Lucid costruirà la nuova auto e il futuro SUV in una fabbrica nell’Arizona; si prevede che lo stabilimento, con una forza lavoro di oltre 2.000 operai, possa arrivare a produrre 20mila vetture all’anno.