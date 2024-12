Lucid crea una coupé su misura per Shaquille O'Neal

Shaquille O'Neal, ex stella dell'NBA alto 2,16 metri, ha aggiunto una Lucid Air coupé personalizzata alla sua collezione di auto modificate. La vettura, trasformata da West Coast Customs, è stata mostrata dall'atleta in un post su Instagram. La conversione ha trasformato la berlina elettrica Lucid Air in una coupé a due porte, mantenendo il design elegante e aerodinamico del modello originale. Le modifiche includono porte più lunghe per facilitare l'ingresso e l'uscita di O'Neal, oltre a personalizzazioni estetiche come il logo "Diesel" (uno dei soprannomi di Shaq) al posto del marchio Lucid sul frontale e i coprimozzi delle ruote con il simbolo di Superman.

Sebbene non sia noto il modello specifico scelto da O'Neal, la gamma Lucid Air offre prestazioni impressionanti. La versione Sapphire, una delle auto più potenti al mondo, eroga 1.234 cavalli e 1.938 Nm di coppia, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 1,9 secondi. Anche il modello base Touring, con un prezzo di partenza di circa 80.000 dollari, vanta 620 cavalli.

Questa Lucid Air personalizzata si aggiunge alla collezione di veicoli modificati di O'Neal, che include già modelli Ferrari e Lamborghini adattati per accogliere la sua imponente statura.