Avevamo già sondato il terreno qualche mese fa, in occasione della nostra intervista al CEO di Lynk & Co, Alain Visser, e oggi finalmente abbiamo la prima conferma: dovremo attendere fino al 2024 per vedere un SUV 100% elettrico proposto in abbonamento mensile da Lynk & Co, proprio come avviene oggi con il modello plug-in hybrid Lynk & Co 01.

Per chi non lo sapesse, oggi Lynk & Co è presente in Italia con il suo servizio di auto in abbonamento mensile senza vincoli, che permette di avere a disposizione una Lynk & Co 01 (in foto) come se fosse un noleggio a lungo termine, ma senza le difficoltà burocratiche e i vincoli contrattuali tipici di questa forma di noleggio. La stessa formula sarà riproposta a partire dal 2024 con un nuovo modello 100% elettrico realizzato sulla piattaforma SEA del gruppo Geely. Proprio come nel caso della “01” attuale, anche il nuovo modello sarà proposto con una formula in abbonamento full-optional, che permette di avere un’auto con una dotazione completissima e il cui unico costo aggiuntivo diventa il carburante utilizzato, dato che il resto è interamente coperto dal costo mensile di 550 € al mese.

La formula di noleggio, pur nella sua unicità, è piaciuta molto agli italiani che in pochi mesi hanno ordinato ben 28.000 esemplari della 01, auto che durante la nostra prova è riuscita a stupirci per la qualità degli interni, ma non solo; a questo link trovate l’articolo completo con le nostre impressioni sulla Lynk & Co 01.

Forti di questo grande successo, Lynk & Co ha deciso di ampliare la propria offerta a un SUV 100% elettrico, visto anche il buon ritmo con cui sta crescendo l’infrastruttura di ricarica nel nostro paese; resta da capire se il costo di noleggio mensile riuscirà a essere relativamente contenuto come quello proposto per la 01 – se la compagnia di Geely riuscirà a tenere a bada il costo del noleggio sarà un ottimo modo per tanti nuovi guidatori che vogliono approcciare il mondo delle auto elettriche senza però acquistare un’auto per intero.