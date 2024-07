Magazzino ricambi di MG: tempi di consegna dimezzati per chi deve riparare l'auto

SAIC Motor Italy inaugura un nuovo magazzino ricambi a Tortona, in provincia di Alessandria, destinato a servire i clienti italiani del brand MG. Situato in una posizione strategicamente vantaggiosa tra Torino e Milano, il magazzino si estende su un'area di 3.000 mq presso la struttura logistica del partner Arcese. La scelta di questa località è stata determinata dalla vicinanza ai principali assi viari, al porto di Genova e all'aeroporto di Malpensa, facilitando così le operazioni di ricezione e spedizione merci.

Spedizioni rapide in 24/48 ore

Il magazzino è stato progettato per gestire unin ingresso e l'uscita di oltre 20.000 parti di ricambio, con lo scopo di. Grazie a questa infrastruttura, SAIC Motor è in grado di far pervenire i ricambi agliitaliani entro 24/48 ore, garantendo così un servizio rapido ed efficiente ai circa 60.000 clienti del brand in Italia.

Andrea Bartolomeo, Country Manager di MG e Vice President di SAIC Motor Italy, ha espresso grande entusiasmo per l'apertura del nuovo magazzino.

"L’apertura del magazzino ricambi rappresenta un traguardo molto importante nel percorso di crescita del nostro brand e di consolidamento dell’organizzazione sul mercato italiano. L’apprezzamento che i clienti italiani hanno dimostrato verso i nostri prodotti ci riempie di orgoglio ma allo stesso tempo ci fa sentire la grande responsabilità che abbiamo nei loro confronti di rispondere con un servizio sempre più efficiente. Stiamo lavorando intensamente sul piano della logistica e l’inaugurazione del magazzino è uno degli elementi che rende tangibile il nostro impegno. Inoltre la presenza del magazzino ricambi sul territorio italiano ci consente un maggiore controllo di tutta la filiera di approvvigionamento e una gestione più puntuale delle esigenze specifiche dei clienti italiani massimizzando l’efficienza della risposta e i tempi di consegna che ci consentiranno di evadere gli ordini praticamente in tempo reale".

Il magazzino di Tortona è anche un impegno verso la sostenibilità, essendo equipaggiato con tecnologie avanzate per il risparmio energetico e utilizzando mezzi di trasporto ecocompatibili per ridurre le emissioni atmosferiche. Queste iniziative confermano l'attenzione di SAIC Motor Italy verso l'impatto ambientale, consona alle crescenti esigenze di un'economia più verde e responsabile.