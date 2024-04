MAN costruirà 200 camion a idrogeno, ma neanche lei ci crede

L'Europa, patria di alcune delle più avanzate tecnologie nel settore dei trasporti, testimonia un'innovazione significativa con l'annuncio da parte di MAN, il secondo produttore più grande del continente nel settore dei camion commerciali, riguardo alla produzione di una serie limitata di 200 camion a idrogeno. Nonostante questo sviluppo, la società sottolinea una certa riluttanza nell'abbracciare l'idrogeno come carburante principale per il trasporto, mantenendo un forte impegno verso i veicoli elettrici a batteria per la maggior parte delle applicazioni.

Il costo e lo scarso potenziale green spaventa MAN, che però vuole comunque provare la tecnologia propulsiva

Questo annuncio sorprende, considerando le precedenti affermazioni di MAN sull'idrogeno, in particolare quelle del CEO Alexander Vlaskamp che, già in gennaio, aveva manifestato un forte scetticismo riguardo alla competitività dell'idrogeno rispetto alle tecnologie elettriche. Nonostante il costo e lelegate all'idrogeno - attualmente non verde e costoso -, MAN decide di esplorarne il potenziale, soprattutto per applicazioni specifiche che richiedono carichi extra-pesanti, come il trasporto di legname o componenti per turbine eoliche offshore.

Il passo di MAN verso l'idrogeno, nonostante la loro posizione scettica, sembra essere un esperimento per testare le proprie ipotesi sul futuro energetico dei veicoli pesanti. Secondo Vlaskamp, l'idrogeno potrebbe avere un ruolo nel settore dei trasporti entro il 2035, ma solo se saranno disponibili quantità sufficienti di idrogeno verde a prezzi competitivi e se l'infrastruttura necessaria sarà adeguatamente sviluppata.

Frederik Zohm, membro del consiglio di amministrazione responsabile per la ricerca e sviluppo, e altri dirigenti di MAN si esprimono all'unisono sull'idrogeno come una tecnologia non ancora pronta per il mercato, sottolineando l'impegno continuo dell'azienda verso lo sviluppo di veicoli elettrici a batteria come soluzione preferenziale per la maggior parte delle applicazioni di trasporto.