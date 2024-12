Margini in calo per l'auto cinese nel 2024

La concorrenza nel settore automobilistico cinese ha portato a un ulteriore calo dei margini di profitto nel 2024. Secondo i dati diffusi venerdì dall'Associazione delle Auto Passeggeri cinese (PCA)- e riportati da Bloomberg - i margini medi dell'industria automobilistica nel periodo gennaio-novembre sono scesi al 4,4%, rispetto al 5% del 2023.

Questo calo è dovuto principalmente all'intensa competizione nel mercato delle auto elettriche, che ha spinto molte aziende a tagliare i prezzi e offrire forti sconti per attrarre i clienti. Il segretario generale della PCA, Cui Dongshu, ha dichiarato: "l'industria automobilistica deve ridurre efficacemente i costi, aumentare l'efficienza e migliorare il controllo dei costi". Tra le aziende che hanno chiuso i battenti nel 2024 ci sono Jiyue, sostenuta da Baidu Inc. e Geely Automobile Holdings Ltd., e Human Horizons Group Inc., nota come HiPhi. Nel frattempo, BYD Co. ha consolidato la sua posizione dominante nel mercato.

I dati della PCA mostrano che nei primi 11 mesi del 2024 i ricavi totali dell'industria sono aumentati solo del 3% a 9,5 trilioni di yuan (1,3 trilioni di dollari), mentre i costi sono saliti del 4% a 8,3 trilioni di yuan. Di conseguenza, i profitti sono scesi a 413,2 miliardi di yuan, con un calo del 7,3% rispetto all'anno precedente.

La situazione è peggiorata a novembre, con un crollo dei profitti del 35% e un margine dell'industria automobilistica sceso al 3,3%. Questi dati evidenziano le crescenti difficoltà che il settore sta affrontando in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo.

Il governo cinese ha fortemente incentivato il settore auto a partire dal 2009, con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento nelle grandi città e diminuire la dipendenza dalle importazioni di petrolio. Questi sforzi hanno portato a una rapida crescita del mercato, tanto che oggi la Cina è il più grande produttore e consumatore di veicoli elettrici al mondo.

La competizione nel mercato cinese delle auto elettriche è estremamente intensa, con oltre 300 aziende che operano nel settore. Questa sovrabbondanza di produttori ha portato a una guerra dei prezzi che sta mettendo a dura prova i margini di profitto dell'intera industria. Tuttavia, gli analisti prevedono che questa fase di consolidamento porterà all'emergere di un gruppo ristretto di aziende leader, capaci di competere a livello globale.

Nonostante le sfide attuali, il futuro dell'industria automobilistica cinese rimane promettente. Con investimenti continui in tecnologie innovative come la guida autonoma e la connettività avanzata, le aziende cinesi stanno cercando di posizionarsi come pionieri della mobilità del futuro, non solo nel loro mercato domestico ma anche a livello internazionale.