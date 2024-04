Mazda EZ-6 è un'elegante berlina elettrica sportiva ma (forse) non potrete averla

Mazda, una icona indiscussa del design automobilistico e della guida entusiasmante, ha finalmente deciso di fare un grande salto nel futuro dell'elettrificazione. Al Beijing Auto Show, è stata svelata la Mazda EZ-6, una berlina totalmente elettrica o ibrida plug-in che promette di combinare l'inconfondibile estetica Mazda con prestazioni all'avanguardia. La notizia suscita particolare interesse in un momento in cui il marchio giapponese sembrava indietro nella corsa all'elettrificazione, avendo offerto finora solamente l'elettrica MX-30.

La presentazione della Mazda EZ-6 a Pechino evidenzia una realtà in cui la collaborazione con Chongqing Changan Automobile, azienda automobilistica cinese, apre nuove porte per Mazda, pur con la consapevolezza che probabilmente il modello non raggiungerà i mercati nordamericani. Nonostante questa limitazione geografica, la Mazda EZ-6 è una dimostrazione della capacità di Mazda di innovare nel settore EV, presentandosi con un design che evolve il linguaggio stilistico "Kodo" del marchio e promettendo un'esperienza di guida divertente grazie allo spirito "Jinba Ittai", che in giapponese esprime l'unità tra cavallo e cavaliere.

Mazda non ha diffuso molti dettagli sul powertrain della EZ-6, ma ha dichiarato che la versione elettrica offrirà un'autonomia di 600 km, mentre la variante ibrida plug-in sorprenderà con ben 1000 km di autonomia, sebbene questi dati siano basati sul ciclo di omologazione cinese, notoriamente più ottimistico rispetto agli standard europei. La vettura avrà una distribuzione del peso ideale, 50:50, e sarà dotata di uno spoiler posteriore azionato elettricamente, insieme a tecnologie avanzate di assistenza al parcheggio, tra cui una funzionalità che sembra richiamare il sistema di "Summon" di Tesla, permettendo il movimento della vettura anche quando l'automobilista non è al volante.

Nonostante l'orientamento crescente del mercato cinese verso marchi locali, Mazda ha confermato la sua intenzione di proseguire la collaborazione con Changan per soddisfare le richieste di un pubblico che mostra un interesse sempre maggiore verso i veicoli elettrificati.

Sebbene sia improbabile che la Mazda EZ-6 arrivi nei mercati occidentali, la sua presentazione è un segnale importante dell'evoluzione di Mazda nel settore dei veicoli elettrici. Rimane la speranza che i nuovi modelli di berline Mazda che vedremo in futuro possano ereditare non solo il design affascinante della EZ-6, ma anche la sua avanzata tecnologia elettrica.